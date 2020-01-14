دوليه

عبر مشرف «ازرق اليد» عبدالعزيز الزعابي عن تفاؤله بقدرة المنتخب على تحقيق أفضل النتائج في البطولة، مؤكداً أن المعسكر التدريبي الأخير الذي اقيم في صربيا حقق اهدافه على اكمل وجه من خلال رفع مستوى اللاعبين وادخالهم اجواء المنافسات عبر اقامة مباريات مع منتخبات قوية في اللعبة، وقال: «نتمنى أن نرى مساندة كبيرة من جماهير كرة اليد للمنتخب في المباراة الأولى للفريق الخميس المقبل». بدوره شدد لاعب «أزرق اليد» مهدي القلاف على أن اللاعبين عازمين على تقديم أفضل مستوياتهم من أجل رفع اسم الكويت عالياً خلال المشاركة في البطولة، وقال القلاف: «حظينا باعداد مميز ولدينا جهاز فني واداري على اعلى مستوى وهو ما يمنحنا الدافع لتقديم أفضل مستوياتنا وتحقيق طموح الجماهير بالتأهل الى كأس العالم اولاً ومن ثم المنافسة بقوة على اللقب الاسيوي».

فيما ابدى زميله ابراهيم الأمير تفاؤله بقدرة المنتخب على المنافسة الجدية على اللقب، وقال: «دائماً منتخبنا مرشح للمنافسة على اللقب في جميع البطولات التي يخوضها وهو الهدف الذي نضعه أمامنا كلاعبين ونسعى الى تحقيقه بكل جهد واخلاص».

