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قال رئيس اللجنة الاجتماعية في نادي المصارف ‏يعقوب صادق: ان موسم 2020 سينطلق زاخرا بالأنشطة التي ينظمها النادي سنويا لموظفي القطاع المصرفي وأسرهم. ‏وذكر صادق ان هناك الكثير من الفعاليات التي ‏تناسب جميع الفئات العمرية، ‏من بينها مخيم المصارف الربيعي والرحلات الجماعية الداخلية إلى أماكن ترفيهية عدة في الكويت والرحلات الخارجية، إضافة إلى رحلات ‏تنظيف الجزر والشواطئ، ‏مشيرا إلى أن النادي سيعلن عن موعد إقامتها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف صادق: ان هناك الكثير من الهدايا والجوائز التي ستوزع وتقدم في الفعاليات لجميع المشاركين، وبما يشكل عاملا محفزا لجميع أعضاء النادي وأسرهم وبما يحقق الغاية المنشودة من إقامة هذه الأنشطة، وكذلك بما يعود بالفائدة على الجميع، حيث تتميز هذه الفعاليات بتنوعها سواء اجتماعيا أو رياضيا وترفيهيا وتربويا، والتي ستسهم بتعزيز الروابط بين أبناء المصارف وتثبت دورهم في مجال المسؤولية المجتمعية.