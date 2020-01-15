الناس

أقام قسم التربية الاسلامية في مدرسة الكويت الانكليزية درسا نموذجيا للصف السادس بعنوان «تحمل المسؤولية» من إعداد المعلمة فاطمة العقاد، وبإشراف رئيس القسم ممدوح خليل، وبحضور المدير العام محمود محمود وعدد من أعضاء الأسرة الإدارية والتربوية في المدرسة، والتوجيه الفني للتربية الإسلامية، والموجهة هنادي العازمي، وعدد من الموجهين ورؤساء الأقسام ومعلمي ومعلمات المدرسة.

وقالت إدارة المدرسة في تصريح صحافي إن هذه الفعالية جاءت انطلاقا من حرص مدرسة الكويت الإنكليزية على إقامة الأنشطة الطلابية الفاعلة، وسيرا على نهجها الداعم لجميع المراحل الدراسية، ولقد أشاد الحضور بتفاعل الطلاب واستخدام العديد من الاستراتيجيات والوسائل التعليمية.

وذكرت المدرسة أنه في ختام الدرس النموذجي تم تكريم المشاركين، لافتة إلى أن المدرسة مستمرة في إقامة المزيد من الأنشطة والفعاليات خلال الموسم الدراسي الحالي، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات تأسيسها.

