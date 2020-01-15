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عبر النجم حمد أشكناني عن فرحته الغامرة للأصداء الإيجابية التي حصدها عرض مسرحية «على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب التي عرضت مساء أمس ضمن المسار الأول «خارج المسابقة» لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وتستضيفه العاصمة الأردنية في الفترة من 10 – 16 يناير الحالي .

وأشار حمد أشكناني انه يعتبر مهرجان المسرح العربي بمثابة الدعوة للحوار المشترك بين المبدعين العرب في جميع حرفيات المسرح والتماس مع أحدث وأبرز النتاجات المسرحية .

وتابع قائلا : أمن لي المهرجان شخصياً وجبة عالية المستوى من أحدث العروض المسرحية، والتي تذهب في اتجاهات متعددة على صعيد الشكل والمضمون. كما ان المهرجان يمتلك ذلك النبض العالي للمشاركة والتماس والتعاون بين أجيال المسرح . وأكثر ما أسعدني هو الحضور الطاغي لجيل الشباب والذي يمثل رهاناً مستقبلياً للمسرح العربي.

وعن مشاركته في المهرجان قال حمد أشكناني : عرضت لنا بالأمس مسرحية «على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب من تأليف تغريد الداود وإخراج الفنان يوسف البغلي ومشاركة عدد متميز من الكوادر المسرحية الشابة ومنهم خالد ثويني وحسين مهنا وآية الغمري وكفاح الرجيب وموسى كاظم وعبدالعزيز بوقماز وعلي البلوشي بالإضافة الي مبادرة تؤكد عمق الترابط بين الفنانين الكويتيين حيث قام عدد بارز من نجوم مسرحية «الصبخة» بدور المجاميع وأشير بكثير من التقدير والاحترام حضور ومشاركة كل الفنانين سماح ود. عبدالله العابر وعبدالعزيز بهبهاني بالإضافة الى بشاير الرشيدي .

واستطرد أشكناني : حصد العمل كثيراً من التفاعل والإقبال والمباركة من قبل عدد كبير من ضيوف المهرجان وعشاق المسرح في المملكة الأردنية الهاشمية وبودي ان أشيد بحسن التنظيم وكرم الضيافة وهو ليس بالأمر المستغرب على أهلنا وأخوتنا في الأردن الحبيب . بل إن عدداً من الضيوف والنقاد تمنوا أن يكون هذا العرض قد أدرج داخل المسابقة الرسمية التى تتنافس أعمالها على جائزة القاسمي .

وقال الفنان حمد أشكناني : كما أشيد بالعرض المتميز الذي قدمته فرقة مسرح الخليج العربي تحت عنوان «الصبخة» من تأليف وإخراج د. عبدالله العابر والذي لايزال أبرز المتنافسين على مقعد السبق. وأشير بكثير من الفخر والاعتزاز الى أن دولة الكويت كانت قد حصدت جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي من خلال مسرحية «صدى الصمت» لفرقة المسرح الكويتي من إخراج المبدع فيصل العميري .

وبعيداً عن المسرح قريبا من الدراما التلفزيونية يتحدث الفنان حمد أشكناني: أثر النجاح الذي حققه مسلسل «دفعة القاهرة» من تأليف الكاتبة القديرة هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي ومشاركة عدد بارز من النجوم ومنهم بشار الشطي وفاطمة الصفي ومرام البلوشي ونور الغندور ومهند الحمدي ومحمد خليل ونور الشيخ ولولوة الملا وكم آخر من النجوم . بعد تلك التجربة انطلقت فكرة إنجاز عمل درامي جديد تحت عنوان «دفعة بيروت» يرصد الجهود التي بذلها أبناء وبنات الكويت في البدايات الأولى لانطلاق الكويت الحديثة والابتعاث للدراسة الى العديد من الجامعات العربية في كل من القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق ولندن وغيرها . والعمل الجديد سيكون خاصاً بالدورة الرمضانية .

ويعود للحديث عن المسرح قائلا : رغم عملي في الدراما التلفزيونية إلا أن الدراما لم تسرقني من المسرح الذي أحبه وأنتمي إليه لأنني درست المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية وكان المسرح المنصة التي انطلقت بها الى عالم الفن الذي أحبه وأعشقه وأنتمي إليه. وأشير إلى أن مسرحية «على قيد الحلم» كانت قد فازت بجائزة أفضل عرض خلال مهرجان مسرح الشباب في العام الماضي وأنا سعيد باختيار العرض ضمن عروض مهرجان المسرح العربي وهو أمر أسهم في افتتاح العديد من المشاريع المسرحية الجديدة، وأكرر المسرح هو بيتي الأول وأنا سعيد بالانتماء إليه.

وفي ختام تصريحه لـ «النهار» قال الفنان حمد اشكناني : أثمن الجهود التي تقوم بها صحيفة «النهار» من خلال جميع صفحاتها وصفحات الفن على وجه الخصوص في تقديم وجبة صحافية إعلامية عالية الجودة ومن بينها تغطياتكم ودعمكم لأبناء الحركة الفنية وأخص جيل الشباب فكل التحية والمحبة لجهودكم .

