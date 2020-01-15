إضاءات

تجربة بعد اخرى يذهب المخرج أمين ناسور الى التعاطي مع نهجه المسرحي الذي راح يشتغل عليه معتمدا على قراءات متجددة لتطوير فن الحلقة المغربية. وهو في عمله المسرحي الجديد «النمس» الذي عرض ضمن المسار الثاني في مهرجان المسرح العربي والذي يتنافس على جائزة «القاسمي» لافضل عرض مسرحي عربي .

اعتمد أمين ناسور في عمله الجديد على نص روائي بعنوان «هوت مارك» للكاتب المغربي الروائي ياسين عدنان الذي يأخذنا الى عوالم شخصية «الرحالة عوينة» أو «النمس» وهي شخصية رجل جبان مغلوب على أمره تحول مع الأيام الى جبار اعتمادا على الواقع الافتراضي خلف الشاشات وأجهزة التواصل الاجتماعي .

ويشتغل النص على معادل استثنائي حيث يعتمد النص على طرح قرين لكل شخصية من الشخصيات ومنها «النمس» وصاحب المقهى وزوجته عبر مجموعة من الحيوانات حيث ينتقل بنا النص من البشر الى الحيوانات ليذهب الى آفاق فلسفية ودلالات وإسقاطات تفتح النص على جميع الفرضيات.

وبحرفية عالية يأتي الكاتب المسرحي عبدالاله بن هدار ليمسرح ذلك النص الروائي ويطلق عليها اسم «النمس» وهو حيوان شديد الذكاء بل ان النص المسرحي يفلسف الشخصية عبر تلك الدلالات والسخرية السوداء وتسليط الضوء على رحلة تلك الشخصية عبر التفاصيل اليومية المعاشة وايضا التفاصيل اليومية للحياة في المغرب .

رحلة تعرفنا على حكاية النمس في حواري وأزقة مراكش منذ نعومة اظافره ودراسته الجامعية ثم حياة البطالة والبحث عن العمل. ليجد ظالته لاحقا في العمل في مقهى إنترنت ومن خلال ذلك المقهى وعالم الإنترنت يلج الى العالم الافتراضي محققا الانتصارات التي ظل ينهزم بها خلال مشواره الحقيقي .

توليفة العرض التي أسسها المخرج امين ناسور اعتمدت على فن الحلقة ولكن عبر قراءات إضافية متطورة وعميقة وثرية بالرموز والدلالات تارة عبر السينوغرافيا الذكية والطيعة والتي تتشكل عبر أشكال وأنماط توصل المشهد الى الغرض وهكذا الأمر مع الموسيقى الصاخبة والإضاءة والأزياء والأداء التمثيلي البعيد عن النمطية .

في عرض «النمس» للمخرج أمين ناسور كثير من الفرجة التي تستنهض الطاقات المسرحية بالذات الممثلين الذين راحوا يتشكلون ويتلونون في فضاء مفتوح مسيطرا على الفكرة عبر تلك الرحلة مع شخصية النمس ومجموعة الشخوص التي رافقته خلال الرحلة التي نقلته من العدم الى الطغيان والسيطرة.

في التمثيل هناك تجليات في الأداء من قبل مونية المكيمل وايضا ذلك التناغم الجماعي الذي تمازج مع السينوغرافيا ووسائطها من ديكور واضاءه والوان وهكذا الأمر مع الغناء والموسيقى والرقص.

المخرج أمين ناسور مبدع يعرف مفرداته ويجيد توليف أدواته بصيغ إبداعية تمنحنا الفرجة والدهشة والاستمتاع عبر حكاية هي بمثابة تقرير عن الوضع الراهن في المغرب .

ويبقى ان نقول شكرا للحركة المسرحية التي تمنحنا سنويا العديد من البصمات والإنجازات المسرحية التي تضيف الى رصيد الحركة المسرحية المغربية والعربية.

