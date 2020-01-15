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أكد النجم الاردني القدير علي عليان ان الاستعدادات للدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح الحر انطلقت مع بداية العام الحالي. وأشار عليان ان فعاليات المهرجان ستنطلق في الفترة من 6 الى 12 يونيو 2020 . وقال مدير مهرجان المسرح الحر الفنان علي عليان: لقد استطاع مهرجان المسرح الحر عبر دوراته الـ 14 أن يحقق حضوره على خارطة المهرجانات المسرحية العربية والدولية من خلال الاختيارات المسرحية والحوار الإبداعي المشرع على مصراعيه بين صناع الحرفة المسرحية من أنحاء العالم .

وتابع قائلا: ومن خلال منصة مهرجان المسرح الحر الدولي نؤمن فرصاً متساوية لجميع العروض ومن بينها العروض المسرحية الاردنية للتماس والتحاور مع صفوة متميزة من أهل المسرح وأبرز صناعه.

وعن الحضور الكويتي قال عليان: يمتلك المسرح في الكويت حضورا متميزا في فعاليات المهرجان منذ انطلاق مسيرته. واليوم ونحن نحضر لأعمال الدورة الخامسة عشرة أستطيع التأكيد بأن العروض المسرحية الكويتية لها موقعها الخاص وحضورها البهي عند جمهور المسرح في المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا صناع المسرح من ضيوف المهرجان وأستطيع الإشارة ايضا الى ان النسبة الأكبر من الفرق المسرحية الكويتية الأهلية تكاد تكون قد حطت رحالها بيننا في مهرجان المسرح الحر الدولي .

وعلى صعيد آخر كان الفنان علي عليان قد شارك صباح أمس الأول في المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي 12 حيث تحدث عن المسرح السنوي في تجارب فرقة المسرح الحر الأردنية. وعن مهرجان المسرح العربي قال علي عليان: تتواصل فعاليات الدورة الثانية عشر لمهرجان المسرح العربي في العاصمة الأردنية وسعادتنا لا توصف بان تستضيف عمان للمرة الثانية فعاليات هذا العرس المسرحي الذي يعتبر منصة للإبداع المسرحي العربي وفضاء خصباً للحوار والمهرجان يقدم برعاية سامية من الملك عبدالله بن الحسين وبدعم من لدن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات العربية المتحدة.

