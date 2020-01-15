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أكد المدير التنفيدي لأكاديمية الفنون بالشارقة بيتر باولو على أهمية المبادرة التي أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء أكاديمية «الشارقة للفنون» والتي تمثل منارة للمستقبل. وقال بيتر باولو بان «أكاديمية الشارقة للفنون» انطلقت مع بداية العام الدراسي الحالي في مطلع سبتمبر بداية العام الدراسي الاول. وأشار متابعا الى ان الدراسة في الأكاديمية تغطي مجموعة من التخصصات ومن بينها المسرح والموسيقى والإنتاج. وأكد بان مبادرة الشيخ الدكتور القاسمي اقترنت أيضا بمجانية التعليم والإقامة وأيضا تذكرة العودة لبلد الطالب. كما قال المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون بان طلبة الدفعة الأولى عددهم ثمانية من جنسيات عربية متعددة.