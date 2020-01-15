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نفرح بالحضور الخليجي المتميز، ضمن عروض المسرح العربي، وإن ظلت طموحاتنا أبعد من كل ذلك، حيث لاتزال تنحصر المشاركات الخليجية ولأكثر من دورة من دورات هذا العرس المسرحي العربي بكل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، بل إن الحضور الخليجي في الدورة التاسعة التي استضافتها الجزائر انحصر بالكويت من خلال مسرحية «القلعة» لفرقة المسرح الكويتي.

واليوم نتوقف عند ذلك الحضور الخليجي الذي نفتخر به ونعتز، وقد كانت أول العروض مساء يوم السبت الماضي أول أيام المهرجان من خلال مسرحية «الصبخة» تأليف وإخراج د. عبدالله العابر وتقديم فرقة مسرح الخليج العربي، وقد حظي العرض بكثير من الإشادة والاهتمام والبحث لمضامينه الإبداعية وللاحترافية التي اشتغل بها العابر وفريقه.

واليوم سيكون موعد ضيوف مهرجان المسرح العربي في الأردن مع عرض مسرحية «على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب تأليف تغريد الداود وإخراج يوسف البغلي.

وفي الأمس كان الموعد مع مسرحية «مجاريح» من دولة الإمارات العربية المتحدة تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري وتقديم فرقة مسرح الشارقة الوطني. وبفخر أقول بان العرضين الكويتي والإماراتي استطاعا أن يستحوذا على كل مفردات التقدير والإشادة وهي مضامين تزخر بالكثير من الجدية التي تشتغل بها تلك الفرق والدول ومبدعوها على المسرح وإن ظلت طموحاتنا تتطلع لمزيد من الاشتغال وبالتالي الحضور.. في عرس المسرح العربي.

وعلى المحبة نلتقي

