مال وأعمال

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية توقيعه اتفاقية قرض في الكاميرون يقدم بمقتضاها قرضا مقداره خمسة ملايين دينار (نحو 17 مليون دولار) للاسهام في تمويل مشروع انشاء طريق اولاما.

وقال الصندوق ان الاتفاقية تم توقيعها في العاصمة الكاميرونية ياوندي موضحا ان المشروع يهدف الى تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تحسين شبكة النقل في الاقاليم الوسطى والجنوبية للبلاد لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل الاشخاص والبضائع.

واوضح ان قرض الصندوق يمثل حوالي 19 في المئة من اجمالي تكاليف المشروع البالغ مقدارها 26 مليون دينار (نحو 88?4 مليون دولار).

وذكر ان هذا القرض هو الثامن الذي يقدمه الصندوق للكاميرون اذ سبق تقديم سبعة قروض بلغ اجماليها حوالي 33 مليون دينار (نحو 78 مليون دولار) مبينا ان مدة القرض تبلغ 22 سنة بما في ذلك فترة امهال قدرها خمس سنوات.

ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام نضال العليان بينما وقعها نيابة عن حكومة الكاميرون وزير الاقتصاد الامين عثمان ماي.

يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة تهدف الى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية.

