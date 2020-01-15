مال وأعمال

أعلنت شركة المباني عن فوزها بجائزة «فوربس» الشرق الأوسط لفئة أفضل مطور تجاري باعتبارها خبيرا ومن قادة الأعمال في قطاعات العقارات والإنشاءات والتكنولوجيا العقارية، حيث منحت هذه الجائزة خلال ندوة فوربس الشرق الأوسط التي أقيمت أخيراً في دبي بحضور أكثر من 200 خبير من رواد الأعمال وقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين في المنطقة، والتي كشفت بها عن قائمتها لأكبر الشركات العقارية الخاصة والشركات العقارية العامة في الشرق الأوسط.

وناقشت الندوة، التي عقدت تحت رعاية مروان غليظة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي (RERA) الوضع الحالي لقطاع العقارات في المنطقة، من خلال 3 جلسات شارك فيها خبراء القطاعات، وتناولت الجلسة الأولى مدى تقدم الإسكان الاقتصادي ميسور الكلفة، بينما ناقشت الجلسة الثانية توفير الاستدامة عبر المدن الذكية، في حين تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة مدى تمكين الأُطر القانونية المتاحة للاستثمار االخلاق. وأعربت شركة المباني عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة من بين العديد من الشركات، والتي تعتبر إنجاز جديد يضاف إلى رصيد جوائزها، لاسيما وأن القائمين عليها يعدون من الخبراء في المجال العقاري ولهم خبرة كبيرة في تنظيم مثل هذه الجوائز على مستوى العالم، مما يؤكد على نمو شركة المباني المستمر واهتمامها المتواصل بتقديم أعلى المعايير العالمية في المشاريع التي تمتلكها، وتقديم حلول استشمارية مبتكرة تلبي طموحات عملائها، وما هو إلا تأكيد على المساعي والجهود المبذولة التي تتبعها الإدارة لإضافة قيمة لمساهميها وأصحاب المصالح في جميع أنشطتها وأعمالها، كما أن نيل هذه الجوائز عاما بعد عام ماهو إلا نتيجة إلتزامها المستمر بالتميز من خلال التصميم المبتكر، والمساحات الواسعة ، وخلق تجربة فريدة للتسوق والترفيه داخل الكويت وخارجها.

يذكر أن شركة المباني حصدت في العام الماضي على 5 جوائز عالمية بالإضافة إلى هذه الجائزة، مما يؤكد على جودة مشاريعها وتقديمها خدمات وحلول مميزة في نطاق القطاع العقاري، مثل جائزة أفضل وجهة تسوق بالشرق الأوسط في الأنظمة الأمنية من قبل شركة مايلستون العالمية، وجائزة ميد للمرحلة الرابعة من الأ?نيوز كأفضل مشروع للعقارات التجارية، وفوز الأفنيوز كذلك بجائزة ميد كأفضل وجهة للسياحة والترفيه لعام 2019 على المستوى المحلي، و فوز شركة المباني بجائزة العلامة التجارية العالمية كأفضل علامة تجارية عن فئة التطوير العقاري بالإضافة إلى فوز الأ?نيوز بنفس الجائزة عن فئة المراكز التجارية للتسوق وكلاهما على الصعيد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن فوربس الشرق الأوسط، حاصلة على ترخيص من فوربس للإعلام، للنشر الحصرى فى منطقة الشرق الأوسط، وتهدف إلى نشر علامتها التجارية فى أنحاء العالم العربى. وتمتاز مجلة فوربس الشرق الأوسط بأسلوب تحريرى فريد يجذب شريحة القراء المهتمين بأخبار الأثرياء والعرب الأقوى تأثيراً من رجال وسيدات ، والرياديين وكبار المديرين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين الذين يجمعهم الإيمان بأهمية الاقتصاد الحر والقيم الريادية.

