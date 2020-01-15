مال وأعمال

بلغت القيمة السوقية لشركة «سامسونغ» - الرائدة عالميًا في صناعة الإلكترونيات - نحو 301 مليار دولار بنهاية العام المنقضي، حيث نجحت في إضافة ما يقرب من 95 مليار دولار، بالمقارنة مع مطلع العام الماضي 2019.

على هذه الخلفية، أفاد موقع «KBS» أن القيمة السوقية لعملاق الصناعة الكوري زادت بمعدل 10 درجات لتبلغ المركز الثامن عشر على مستوى العالم، بدعم من مواصلة مسلسل المكاسب، مع توقعات بتنامي الأرباح خلال العام الحالي.

توقعات الأرباح في إرشادات الأرباح الخاصة بالشركة الأسبوع الماضي، توقعت«سامسونغ» مبيعات إجمالية بمقدار 19.772 مليار دولار عن العام المنقضي 2019، بانخفاض 5.8 في المئة عن العام السابق له، وذلك بحسب ما صرحت به «سامسونغ»، علمًا بأنها سجلت أدنى معدل لها في عام 2016 عند مستوى 17.352 مليار دولار.

الجدير بالذكر، أن توقعات الربع الأخير من العام الماضي قد تفوق الترجيحات، على خلفية الانتعاش الضئيل في أسعار الرقائق، وذلك على الرغم من معاناة الشركة من أسوأ أداء لها في 4 سنوات، متأثرة بحالة الركود التي هيمنت على قطاع صناعة الرقائق.

