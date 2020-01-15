مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية السنوية لشركة الإنماء العقارية تحولاً إيجابياً بنتائج السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 مقارنة بـالفترة نفسها من 2018. وبحسب نتائج الشركة للبورصة ، بلغت الأرباح السنوية 1.704 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 1.091 مليون دينار للعام المالي المنتهي في 31 أكتوبر 2018 وتقلصت خسائر الشركة في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 163.63 ألف دينار، مقابل خسائر بنحو 2.05 مليون دينار للربع الرابع من عام 2018، بتراجع في الخسائر بنسبة 92 في المئة. وقالت الشركة في بيان سابق للبورصة إن تحسن النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة ربح العمليات التشغيلية، وانخفاض خسارة الاستثمار، وزيادة الإيرادات الأخرى.