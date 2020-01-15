مال وأعمال

أعلنت شركة «عمار» للتمويل والإجارة عن توقيع عقد تسوية مع أحد عملاء التمويل التجاري المدين، حيث تسلَّمت الشركة مبلغ التسوية بقيمة 461 ألف دينار. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن أثر التسوية يتمثل في رد المخصص بقيمة الدين المُحصل والبالغ 461 ألف دينار. وأضافت بأن الأثر السابق سوف ينعكس كذلك على البيانات المالية للشركة عن فترة الربع الأول من عام 2020. وكانت الشركة أعلنت مطلع ديسمبر الماضي ، عن تسوية مديونية عميلين من عملاء التمويل التجاري. وقفزت أرباح الشركة بنحو 515.2 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل بنهاية الفترة إلى 167.65 ألف دينار، مقابل 27.25 ألف دينار للفترة المماثلة في 2018.