مال وأعمال

أعلن بنك «بوبيان» عن إطلاقه خدمة إصدار وتفعيل البطاقة الائتمانية الجديدة لأول مرة في الكويت وذلك عبر التحديث القادم لتطبيق بوبيان على الموبايل ليتمكن عملاء البنك من خلاله من اصدار و تفعيل البطاقة الائتمانية دون الحاجة لزيارة الفرع أو الاتصال على مركز خدمة العملاء ليؤكد البنك انفراده بتقديم الخدمات والمنتجات الرقمية التى يطرحها لعملائه. وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري «دائما ما نؤكد في بنك بوبيان على انفرادنا باستخدام مصطلح «لأول مرة في الكويت» من خلال التنوع والتميز والاهتمام المتواصل بالإبداع والابتكار في مجال الخدمات والمنتجات التي تتعلق بالجانب التكنولوجي لعملائه بحثاً منه دائما عن السهولة والبساطة في تلبية الاحتياجات اليومية للعملاء. وأضاف التويجري «الجانب الابداعي لخدماتنا ومنتجاتنا مبني على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير بطموحاتهم و المحافظة على الشفافية في العلاقة مع العملاء المبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادلين مع التطلع إلى التميز والتفرد من خلال الريادة في ابتكار أبسط الحلول وأكثرها ملاءمة» .