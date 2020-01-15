مال وأعمال

حصل بنك الكويت الدولي «KIB» تقديراً لنموه الملفت في القطاع المصرفي، أخيراً على جائزة «البنك الإسلامي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2019، وذلك للعام الرابع على التوالي، من قبل مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال، المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي.

يذكر أن هذا الإنجاز يؤكد على نجاح التوجه الاستراتيجي الجديد الذي يتبعه «KIB»، والذي يعتبر عنصراً رئيساً لنموه وتوسعه الملحوظ في القطاع المصرفي. ولقد حصد «KIB» هذه الجائزة بناءً على تقييم لجنة التحكيم المستقلة التي ضمت في عضويتها نخبة من المحررين المتخصصين الذين أجمعوا على اختيار البنك وفقاً لعدة معايير رئيسة، وهي: الأداء المالي، إدارة المخاطر، حوكمة الشركات، خدمة العملاء، الابتكار والإبداع، المسؤولية الاجتماعية للشركات، الريادة في السوق، الشفافية، الاستجابة إلى متطلبات السوق، بالإضافة إلى عدد الترشيحات.

وبهذه المناسبة، هنأ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد بوخمسين، جميع موظفي «KIB» على فوز البنك بهذه الجائزة المرموقة.

وصرح قائلاً: «تشهد هذه الجائزة على التزام «KIB» بالتميّز والاستفادة من أحدث التقنيات لخدمة عملائه بشكل أفضل، إلى جانب القيام بدوره الفعال في الاقتصاد الإقليمي. موضحاً أن «KIB» يحرص باستمرار على تقديم المنتجات والخدمات المتطورة التي تتجاوز التوقعات بالرغم من حدة المنافسة في السوق، ما يعكس قوة البنك المتنامية ودوره الريادي في القطاع المالي المحلي».

كما أشار بوخمسين إلى أن حصول «KIB» على هذه الجائزة للعام الرابع على التوالي، قد لفت انتباه لجنة التحكيم في مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال التي تابعت مسار البنك خلال السنوات الماضية، ولاحظت مدى تطور ونمو أدائه على مر السنين. ففي عام 2018، تم إدراج «KIB» ضمن فئة «السوق الأول» في بورصة الكويت، ما عزز من قدرته الاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي عام 2019، نجح «KIB» في إصدار صكوك دائمة بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية من قاعدة رأس المال ما يدعم خططه التوسعية محلياً ويعزز قاعدة رأسماله.

ومن الجدير بالذكر أن كابيتال فاينانس انترناشونال تعتبر جهة تقييم عالمية مستقلة مختصة بالشأن المالي والمصرفي وهي من أبرز المنظمات في لندن، التي تقوم بجمع وجهات النظر من المنظمات الوطنية ومتعددة الأطراف التي تضم نخبة من المفكرين المتميزين في العالم لتقديم الأخبار والتحليلات والتعليقات حول الأسواق في جميع أنحاء العالم. كما أنها تعنى بتكريم الأفراد والمؤسسات التي قدّمت أعلى معايير الابتكار والتميز في القطاع المالي العالمي.

