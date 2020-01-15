مال وأعمال

قال مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناف المنيفي أنه ومنذ انشاء الصندوق واستحدثت مجموعة من القوانين التي تصب لصالح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أسهم الصندوق في تفعيلها مثل قانون رقم (49 لسنة 2016) والقانون رقم (74 لسنة 2019) الذي قام بتعديل بعض أحكام القانون السابق. وكذلك استحدث الصندوق السجل الوطني الذي هو نظام لتسجيل جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مميزات مقدمة من الدولة مثل الدخول في المناقصات المطروحة والحصول على نسبة منها.

وأضاف المنيفي - في المؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيُعقد تحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة، يوم الثلاثاء 21 يناير الحالي - أن مشاركة الصندوق في الملتقى أتت لايمانه بأهمية تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت والقيام بدور فاعل في اقتراح قوانين جديدة لأصحاب القرار التي تسهم في سد الفراغات التشريعية وتطوير بيئة الأعمال لأصحاب ذات المشروعات.

أهمية الملتقى

من جهته اكد رئيس اللجنة المنظمة لملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مدير عام شركة امتداد داود معرفي ان الملتقى يكتسب أهمية على عدة مستويات، إذ أنه يأتي بعد التعديلات التي طرأت على قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2019، كما أنه يعد استكمالاً للجهود الهادفة إلى تعزيز مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقال معرفي انه من المنتظر أن يشكل الملتقى منصة حوار تفاعلية بين الجهات الحكومية المعنية بالمناقصات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية، كما أنه يشكل فرصة للحوار بين الشركات القيادية في القطاع الخاص وبينهم وبين المبادرين.

وزاد ان انعقاد الملتقى يأتي في سياق الالتزام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين في دولة الكويت، والذي تجلى على مدى السنوات الماضية بعقد سلسلة من المؤتمرات المهمة والتي كان لها أثر مهم في تكريس ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبنيها من قبل الجهات الحكومية المعنية على عدة مستويات. وأضاف أن ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يكتسب أهمية كبيرة على مستويين أساسيين: الأول، كونه يستقطب إليه مجموعة من القياديين والمسؤولين في عدة جهات حكومية معنية، وعدد من مدراء إدارات المشتريات في الجهات الحكومية.

رعاية «زين»

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي ان رعاية زين الاستراتيجية للملتقى سيشكل بلا شك فرصة مهمة لرواد الأعمال الكويتيين للتعرف على القوانين والحقوق التي حفظتها الدولة لهم وهو ما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع ريادة الأعمال الكويتي.

وأضاف الخشتي اننا ندرك جيدا أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة وتنمية ريادة الأعمال والابتكار ولذا كانت رعايتنا هذا الملتقى المتميز الذي نؤمن أنه سيحدث ًتأثيرا إيجابيا بين رواد الأعمال في الكويت، لافتا الى ان نحن نفخر كثيرا بأن زين كانت الأولى على مستوى المنطقة في طرح برنامج متكامل لتسريع المشاريع الناشئة وهو Zain Great Idea.

وأشار الخشتي الى ان «زين» سيكون لها مشاركة فعالة في إحدى جلسات الملتقى حيث نستعرض أحدث الحلول والخدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة التي نقدمها للهيئات والشركات وخصوصا والمتوسطة لنضمن لهم أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية. ومن جانبه، قال الشيخ نائب الرئيس المساعد للعلاقات التجارية الحكومية بشركة المركز المالي الشيخ حمود الصباح ان الملتقى يلبي واحدة من أهم ركائز استراتيجتنا للمسؤولية الاجتماعية، ألا وهي بناء القدرات البشرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون عضو فعال في اقتصادنا الكلي ولخلق اقتصاد مستدام. وزاد ان «المركز» دأب على دعم الأنشطة التي ترمي إلى تطوير جاهزية المحترفين الشباب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر دعمه لعدد من الفعاليات على مدى الأعوام السابقة. وتأكيداً على حرصنا على بناء القدرات البشرية أيضاً، أطلقنا برنامج «المركز» لتطوير وتدريب حديثي التخرج، حين لاحظنا شغف الشباب في الاعتماد على النفس وتطوير الذات. ورغم أن البرنامج جديد ولم يكمل عامه الرابع.

وأضاف الشيخ حمود الصباح ان ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تحقيق 4 أهداف رئيسة هي نشر الوعي حول التعديلات الجديدة على قانون المناقصات العامة وشرح المواد التي تتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات المحلية وخلق منصة لتوطيد العلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية المستدامة.

تنمية الاقتصاد

قال نادر سَكين الكندري الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات العقارية بالكويت والخليج: «إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي البذور التي من شأنها تنمية الاقتصاد الكويتي وتنويعه بعيداً عن النفط ويجب علينا جميعاً العمل كيد واحدة لمواصلة دعم نمو هذا القطاع الواعد وتمكين الكفاءات الشبابية من إطلاق مشاريعها في شتى المجالات الصناعية لأنه واجب وطني».

وأوضح سكين أن البنى التحتية المجهزة توفر الكثير من العبء المادي والتشغيلي على المبادرين الكويتيين وتساعدهم على الإطلاق الفوري لمشاريعهم، ونحن نفخر في أن نكون جزء ولو بسيط من قصص النجاح التي يرسمها الكويتيون بأياديهم.

بدورها قالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن مشاركتها في الملتقى تأتي تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، لا سيما وأن أحد أهدافها يتمثل في تعزيز المعرفة والابتكار لدى القطاع الخاص، وكذلك لتوطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

