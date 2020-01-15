مال وأعمال

أعلنت مؤسس معرض «مرزام» المهندسة فرح الحميضي ان المعرض أصبح أهم منصة لجميع أنشطة قطاع التصميم الداخلي في الكويت بمكان واحد بحيث يسهل على الزائر عملية البحث عن جميع احتياجاته كذلك عملية إيصال الشركات المباشر بزبائنهم للتعرف سواء على منتجاتهم أو خدماتهم بالإضافة إلى أهمية خلق فرص تجارية بين المتخصصين بالأنشطة المختلفة لهذا القطاع.

وقالت الحميضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس بحضور مجموعة من الشركات الراعية تقدمتهم شركة زين وبيت التمويل الكويتي والجريوي لصناعات الإسفنج والأثاث و«فولو» الكويت ان الدورة الثانية ستقام على أرض المعارض في مشرف خلال الفترة من 29 يناير الى 1 فبراير المقبلين وأكدت الحميضي أن معرض «مرزام» يعتبر أكبر تجمع للتصميم الداخلي في الكويت سيضم افضل خبراء الديكور والمصممين والموردين والمقاولين في عالم التصميم الداخلي والديكور، مضيفه أن طموحنا في مرزام هو الوصول إلى أعلى المستويات، بعد النجاح الكبير للمعرض في الدورة الأولى للمعرض التي اقيمت العام الماضي، ثم تضاعف أعداد المشتركين في الدورة الثانية ليكون الأكبر والأشمل في المنطقة إذ نتطلع لنقل هذه التجربة للدول المجاورة بالمستقبل القريب.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة «زين» الكويت وليد الخشتي: «فخورون برعاية زين البلاتينية لمعرض مرزام للتصميم الداخلي للعام الثاني على التوالي، حيث يأتي دعمنا في إطار التزامنا بدعم وتشجيع جميع المبادرات والفعاليات التي تسهم في تنمية مجالات الابتكار والإبداع في جميع المجالات، ومنها مجالات التصميم الداخلي والديكور، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهده المعرض في السنة الماضية».

وأكدت المديرة التنفيذية للمنتجات المصرفية والاستثمارية في «بيتك»، نهال المسلم، ان البنك سيقدم محاضرة بعنوان «خطط لمستقبلك مع بيتك»، نستعرض من خلالها الخطط الاستثمارية طويلة الأجل المتنوعة التي يقدمها «بيتك»، مع ابراز أهميتها في تشجيع ثقافة الادخار، وتحقق عوائد استثماريه سنوية، بالإضافة إلى المنتجات الاستثمارية المختلفة التي تشمل حساب الذهب وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية وغيرها.

