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أكاديمية «الوطني» استقبلت أولى متدربي 2020


استقبلت أكاديمية بنك الكويت الوطني الدفعة الثالثة والعشرين والأولى لها في عام 2020 من الموظفين الجدد بعد اجتيازهم بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج المكثّف والمصمم خصيصاً لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة. ويندرج البرنامج الذي يمتد لنحو 12 عاماً ضمن إطار استراتيجية الوطني الهادفة إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتطوير وتأهيل الكوادر من حديثي التخرج، واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي. وحضر حفل استقبال المتدربين الجدد مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ومديرون تنفيذيون ومسؤولو إدارة المواهب والتدريب والتطوير.


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