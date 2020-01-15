مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة، عن استعدادها لإطلاق خط رحلات مباشرة إلى أبها في شهر فبراير لتكون سادس مدينة لها في المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم بخدمة عاصمة منطقة عسير بواقع ثلاث رحلات أسبوعية كل يوم ثلاثاء وأربعاء وجمعة. وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران «سيعزز هذا الخط الجديد شبكة الوجهات التي نخدمها في المملكة العربية السعودية والتي تشمل كلاً من الرياض وجدة والدمام والطائف، وذلك ضمن سعينا بتوفير رحلات مباشرة وخطوط ربط بين المنطقة وأوروبا وشبه القارة الهندية».

تستضيف مدينة أبها فعاليات على مدار العام، بما في ذلك مهرجان أبها الصيفي والأنشطة الرياضية والمعارض والعروض الفنية والموسيقية. وتتجلى صلة هذه المدينة بالتاريخ في مظاهر الأبنية القديمة والقلاع التي يعود عمر بعضها إلى مئات السنين، حيث يمكن لزوار المدينة الاستمتاع بقصر شدا الأثري الذي بُني في عام 1927 وأصبح اليوم متحفاً تراثياً للحرف اليدوية المحلية بالإضافة إلى غيرها من المعالم البارزة مثل مسجد أبها الكبير وفندق قصر أبها ومنتزه السودة وبحيرة سد أبها ومنتزه الجبل الأخضر السياحي وتلفريك الجبل الأخضر الذي يقع على قمة جبل ذرة وسط مدينة أبها وغيرها من المنزهات والمعالم المميزة. وتغادر رحلات طيران الجزيرة من الكويت إلى أبها في تمام الساعة 10:25 صباحاً بالتوقيت المحلي أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة، في حين أن رحلة العودة تقلع من أبها في تمام الساعة 13:20 بالتوقيت المحلي.

