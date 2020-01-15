مال وأعمال

كشفت «زين» أن مشاريعها في مجالات الاستدامة شهدت في العام 2019 اهتماماً وتركيزاً أكبر على المبادرات الموجهة لتعزيز الابتكار والتعليم، ومناصرة بيئة المشروعات الناشئة، وتطوير قدرات الشباب.

وأوضحت الشركة أن مشاريع الاستدامة التي أطلقتها خلال هذه الفترة سلطت الضوء على عدد من التحديات والقضايا الأكثر تأثيراً في المجتمع، وذلك في ظل سعيها لإحداث تأثير مستدام على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تدرك الشركة أنه في عالم يتغير على نحو سريع، فإن معاجلة هذه التحديات سيساعد المجتمع على تحقيق مكاسب حقيقية.

وأكدت «زين» أنها تؤمن أن دعم ريادة الأعمال، وتنمية المهارات وبناء القدرات بين الشباب هي كلها ركائز رئيسة لتحقيق الأهداف الرئيسة لخطط التنمية، فالتزامها الاجتماعي والاقتصادي والرغبة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، جعلها تكثف من جهودها في مجالات الاستدامة لدعم الابتكار والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وذكرت الشركة أن إدراكها بوجود قاعدة واسعة من الشباب الذي يمتلك قدرات إبداعية في مجال الأعمال، دفعها إلى مواصلة برامجها في مركز «زين» للإبداع (ZINC) على مدار العام، والذي يعمل من خلال تواجده الدائم في مقرها الرئيس على تشجيع العقول المميزة على التفكير في بيئة عمل تفاعلية تتسم بالابتكار والحداثة من خلال تهيئة مناخ العمل المناسب لأصحاب الرؤى والأفكار، ومن ثم تطويرها إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وأفادت الشركة أن هذه المرحلة تشهد تنوع ثري في الاقتصاد القائم على المؤسسات والشركات الكبيرة إلى الاقتصاد الحر القائم على المعرفة، حيث بدأت الكيانات الصغيرة تضع نفسها في بؤرة المنافسة، ومن المتوقع أن يكون لها مكانة مميزة في بناء وتشكيل مستقبل المجتمعات الاقتصادية، وعلى هذا الأساس كثفت الشركة في مبادراتها في تنمية المجتمع المعلوماتي لمواكبة التحولات التكنولوجية، والاتجاه المتسارع إلى المبادرات الرقمية.

وذكرت «زين» أن سلسلة المبادرات التي نفذتها في مجالات الاستدامة تبرز أن مسؤوليتها الاجتماعية دائماً ما تأتي في محور تركيزها الاستراتيجي، حيث تعتبرها من الروافد الأساسية لتحقيق النجاح المستمر لعملياتها، ولذلك تحرص على تسخير إمكاناتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي تمتلكها، والتي أهلتها لتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع الخاص التي تقود مسيرة الاستدامة.

وفي التقرير التالي، تستعرض الشركة المُبادرات والبرامج الأبرز التي ساهمت في دعمها خلال العام 2019 لتحقيق أهداف استراتيجيتها للاستدامة وريادة الأعمال وتعزيز الابتكار :

الأعياد الوطنية

استهّلت «زين» العام 2019 بإعلانها عن تغيير اسم شبكتها إلى «صباح الكويت» بشكل مؤقت تزامناً مع احتفالات الكويت بالذكرى الـ 13 لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، في لفتة منها لمشاركة جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين الأعياد الوطنية لدولة الكويت، ومشاطرتهم لمشاعر الحب والفرحة والولاء بهذه المناسبة العزيزة.

واحتفلت الشركة مع عملائها بذكرى تولي سموه رعاه الله مسند الإمارة، حيث وجد عملاء «زين» اسم الشبكة «صباح الكويت» على هواتفهم النقالة خلال هذه الفترة، واحتفلت الشركة من خلال هذه المبادرة بمسيرة حافلة بالعطاء، فدائما ما يدعو سموه حفظه الله إلى العمل من أجل رفعة الكويت وازدهارها، وتبني روح المحبة والتعاون والإخاء، وأن يسود الشعور بالمساواة في جميع الحقوق والواجبات.

اعياد وطنية

وكعادتها السنوية، أطلقت زين عملها الوطني الجديد «الزين يحلالك حلو» احتفالاً بالأعياد الوطنية، الذي جسّد أسمى المشاعر والقيم الوطنية من خلال كلمات الشاعر والإعلامي القدير بدر بورسلي، حيث حكى مراحل ثلاث حقبات مُختلفة من تاريخ وإرث الكويت إلى مُستقبلها المُشرق، وقد حقق العمل أكثر من مليون مُشاهدة خلال الأيام القليلة الأولى على إطلاقه في قناة «زين» الرسمية على موقع YouTube.

وخلال فترة الأعياد الوطنية، أطلقت «زين» حملتها الضخمة «كُل زين رابح» احتفاءً بأعياد الكويت، والتي استهدفت جميع العملاء من ذوي خطوط الدفع الآجل والمسبق طوال شهر فبراير بهدف مُشاركتهم فرحة وبهجة أعياد الكويت الوطنية، وشهدت تتويج خمسة من عملائها بسيارات Range Rover Evoque 2019، والعديد من الجوائز الكبرى، وثلاث فعاليات ترفيهية ضخمة في كل من مول 360 والأ?نيوز ومارينا مول.

الابتكار ودعم التعليم

حرصت «زين» خلال 2019 على تعزيز جهودها نحو دعم الابتكار والتعليم وتنمية مجالات الإبداع عن طريق تعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بتطويرها، وهو الأمر الذي سيصب بالنهاية في مصلحة تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع ريادة الأعمال المحلّي، فقد استضافت الشركة اللقاء التنويري للفتيات المُشاركات في برنامج تايلند الثقافي الذي عُقد في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيس في الشويخ، وهو البرنامج الذي نظّمته مؤسسة «لوياك» غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب برعاية حصرية من «زين».

شراكة استراتيجية

كما أعلنت «زين» عن شراكتها الاستراتيجية لمنتدى «تايبكال» المتخصّص في مجال فن صياغة الحروف والتصميم المرئي، والذي أقيم في مركز اليرموك الثقافي التابع لدار الآثار الإسلامية، هذا بالإضافة إلى استضافتها لجلسة حوارية حول الإبداع التكنولوجي والعلمي قدّمتها وكالة الفضاء الأميركية – ناسا بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت، وذلك في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيس في الشويخ، وحاضرت فيها ينب ناغين كوكس وهي كبير المهندسين في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأميركية – ناسا.

أفضل شركة

وقامت «زين» أيضاً بتكريم الفريقين الفائزين بجائزة «أفضل شركة ذات مُنتج مُبتكر» على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية، وذلك ضمن مُسابقة «برنامج الشركة» التي نظّمتها جمعية إنجاز الكويت على مستوى طلبة الجامعات والمدارس في الكويت، والتي شاركت فيها في إطار شراكتها الاستراتيجية كـ «شريك الإبداع» مع جمعية «إنجاز الكويت» ضمن استراتيجيتها للاستدامة والابتكار.

تأهيل الشباب

وحرصاً منها على تنمية الإبداع الرقمي لدى الشباب، أعلنت زين عن شراكتها الاستراتيجية لمُعسكر CODED التدريبي لحديثي التخرّج، والذي هدف إلى تأهيل الشباب من حديثي التخرّج إلى سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وتدريبهم على لغات البرمجة المختلفة، بالإضافة إلى دعمها الاستراتيجي لتحدّي البرمجة Hackathon الذي نظّمته أكاديمية CODED على مدار 24 ساعة متواصلة، وهدف إلى تطوير المهارات البرمجية لدى المشاركين في إطار اجتماعي وأكاديمي مميز.

تكريم الطلبة

كما شاركت «زين» بتكريم الطلبة والطالبات الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في برنامج «كُن» لريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم في مسرح الجامعة الأميركية بالكويت ضمن شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة «لوياك» غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب، حيث أتى دعمها لبرنامج «كُن» للسنة الثانية على التوالي ضمن شراكتها الاستراتيجية مع «لوياك» التي امتدت العام الماضي لأكثر من 15 سنة متواصلة.

