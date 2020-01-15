مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة أمس، إن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 54.3 في المئة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت «التجارة» أن عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغ 1,445 شهادة بقيمة 18.5 مليون دينار، مقابل 1,117 شهادة بقيمة 11.9 مليون دينار في الشهر ذاته من 2018.

وذكرت أن عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 919 شهادة بقيمة 8.7 ملايين دينار، مقابل 897 شهادة بقيمة 6.5 ملايين دينار في الشهر ذاته العام الماضي.

وأضافت أن قطر تصدرت الدول الخليجية بـ 218 شهادة بقيمة 3.1 ملايين دينار ثم الإمارات بـ 226 شهادة بقيمة 3 ملايين دينار، مبينة أن السعودية حلت ثالثا بـ 333 شهادة بقيمة 2 مليون دينار، ثم البحرين بـ 104 شهادات بقيمة 249 ألف دينار ثم عمان بـ 38 شهادة بقيمة 205 آلاف دينار.

وحول عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية خلال الشهر ذاته أفادت، التجارة، بأنها بلغت 408 شهادات بقيمة 5.8 ملايين دينار مقابل 145 شهادة بقيمة 3.5 ملايين دينار خلال الشهر ذاته من 2018.

وأضافت أن العراق حل بالمرتبة الأولى بنحو 75 شهادة بقيمة 2.7 مليون دينار، ثم الأردن بـ 243 شهادة بقيمة 1.4 مليون دينار تلته الجزائر بـ 14 شهادة بقيمة 543 ألف دينار، فيما حلت سورية بالمرتبة الأخيرة بشهادة بقيمة 2284 دينارا.

وأوضحت أن الصادرات للدول العربية شملت عازل صوف حرارياً واكياس ورقية فارغة وهايبر كلورايت الصوديوم ومواد غذائية ومستلزمات تبريد وطحين وانابيب ووصلات بلاستيكية وغيرها. وذكرت «التجارة» أن عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول الأجنبية بلغـــت خلال ديسمبر الماضي 117 شهادة بقيمـــة 3.9 ملايين دينار بارتفاع نحو 1.7 مليون دينار عـــن الشهر ذاته العــام الماضـــي. وبينت أن بلجيكا جاءت بالمرتبة الأولى بـ19 شهادة بقيمة 1.3 مليون دينار، ثم تركيا في المرتبة الثانية بـ 26 شهادة بقيمة 513 ألف دينار ثم إيطاليا بشهادتين بقيمة 436 ألف دينار ثم فرنسا بـ 15 شهادة بقيمة 357.5 ألف دينار تلتها إسبانيا بـ 15 شهادة بقيمة 257.8 ألف دينار. وأفادت الوزارة بأن الصادرات إلى الدول غير العربية تنوعت بين البولي إيثيلين والحبيبـــات البلاستيكيـــة وايثلين جلايكول.

