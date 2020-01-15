مال وأعمال

أعلنت البورصة، أمس، إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة اذ تم انتقال شركة من السوق الأول لنظيره الرئيس وهي «جي اف اتش المالية» اعتبارا من 9 فبراير المقبل.

وقالت البورصة في إفصاح منشور على موقعها الالكتروني انه بناء على تلك المراجعة فإنه لا يوجد شركات تنتقل من السوق الرئيس لنظيره الاول وذلك لانطباق معايير السوق الاول عليها.

وأضافت ان الشركتين اللتين أخلتا بالالتزامات في السوق الأول ، ومنحت فترة سنة لتوفيق أوضاعهما هما : شركة المتكاملة القابضة بسبب «الاخفاق في الحد الأدنى للقيمة السوقية» وشركة ميزان القابضة بسبب «الاخفاق في الحد الادنى للسيولة والقيمة السوقية».

وفيما يتعلق بالشركات التي ستنتقل من سوق المزادات بنظيره الرئيس، افادت انه سيتم نقل جميع الشركات المدرجة بسوق المزادات لنظيره الرئيس بناء على القرار رقم (20) لسنة 2019 الذي يفيد بوقف العمل في سوق المزادات اعتبارا من 9 فبراير المقبل.

من جانبها، أعلنت شركة بورصة الكويت انه سيتم تداول اسهمها بنظام تداول الاوراق المالية غير المدرجة خارج المنصة (OTC) بداية من أمس لحين تقديم طلب الادراج الرسمي في البورصة وذلك وفق القواعد المعمول بها.

وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة التي تتسم ‎بالمصداقية لتسهيل عملية تداول الاوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع الكتروني يعد الاول من نوعه على مستوى المنطقة.

