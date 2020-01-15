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الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين


انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1538.84 دولارا للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عند 1535.75 دولارا. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 1539.70 دولارا. وارتفعت الأسهم الآسيوية في ظل إشارات على حسن النية بين أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الذي يستعدان فيه للتوقيع على اتفاق سيمثل هدنة في نزاع الرسوم الجمركية المستمر بينهما منذ 18 شهرا والذي تسبب في قلب وضع الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.


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