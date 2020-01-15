مال وأعمال

تشارك الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات «KMC» للسنة الخامسة على التوالي في فعاليات معرض الكويت للسيارات 2020 من 16 إلى 25 يناير الحالي في مول 360.

وبهذه المناسبة، صرح مدير إدارة العلاقات العامة في الشركة اسعد العنزي ان المعرض يوفر أرضية ثابتة يستطيع الزوار من خلاله التعرف والاطلاع على كل ما يتعلق بوسائل النقل الفردية الأنسب لاحتياجاتهم تحت سقف واحد، وهنا يأتي دور «KMC» في دعم المعرض بتوفير خدمة تعليم قيادة السيارات والدراجات النارية بجميع انواعها.

واضاف ان الشركة قامت اخيرا بتطوير وتحديث منطقة اختبار قيادة السيارات والدراجات النارية وذلك بفرعها الرئيس الكائن في منطقة الشويخ لتواكب اعلى الأنظمة والمواصفات العالمية والآمنة للتدريب على مهارات القيادة حتى في ظروف الطقس المتقلبة، الامر الذي يعد ذا أهمية بالغة ويمثل إضافة كبيرة بهدف تعزيز خبرة المتدربين من عملاء الشركة بعدة مستويات وتوفر لهم سبل الأمن والسلامة حسب معايير التدريب المتبعة دوليا.

واكد ان إنجازات الشركة المتتالية تحققت بتضافر جهود العاملين في الشركة والتي تم ترجمتها بالواقع بوضوح مدى التزام الشركة تجاه عملائها بتوفير كل الحلول المناسبة والاحتياجات المطلوبة في مجال التعليم على قيادة المركبات بكل أنواعها، منها على سبيل المثال لا الحصر سيارات الركاب الصالون و سيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية.

واختتم العنزي حديثه ان «KMC» توفر التعليم النظري من خلال الفصول الدراسية وأجهزة المحاكاة الحديثة المعدة لهذا الغرض، ويشمل التدريب النظري على موضوعات (قوانين المرور- سلوكيات القيادة- الإشارات المرورية- ميكانيكا السيارات- الإسعافات الأولية)، كما تقدم الشركة التدريب على القيادة للرخص الخاصة والدراجات النارية والنقل الثقيل «الشاحنات- الحافلات- المركبات الإنشائية» بالإضافة إلى برامج التدريب المتقدم لمركبات «الجير العادي»، والقيادة في الطرق غير الممهدة «الدفع الرباعي 4X4».

وحرصت الشركة باستقطاب اشهر المدربين المحترفين من الجنسين لهذا الغرض، لاسيما ان الشركة تمتلك حلبة مزودة بأحدث نظم الأمن والسلامة.

حيث يأتي اهتمام الشركة في هذه الفعالية لتماشي أهدافها في تقديم افضل الخدمات المبتكرة لمستخدمي الطرق لدعم رؤيتها «تدريب افضل.. لقيادة افضل» وللترويج لقيادة احترافية آمنة.

وترحب الشركة باطلاع الضيوف على سيارات الشركة و المرافق والخدمات الموجودة بها والتي تغطي كل احتياجات عملائها بمجال التعليم على القيادة، خلال ساعات الدوام الرسمي او زيارة جناحها بالمعرض او مواقع الشركة على منصات التواصل الاجتماعي.

