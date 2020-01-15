علم ومعرفة

استأنف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أنشطة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القرين الثقافي بعد توقف ثلاثة أيام حدادًا على وفاة السلطان قابوس.

وانطلقت أمس الندوة الرئيسة للمهرجان تحت عنوان «الأدب في الكويت الواقع والتحديات والآفاق، في مسرح رابطة الأدباء بحضور كوكبة من المبدعين والمثقفين العرب حيث وقف الحضور في البداية دقيقة حداد على روح المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

افتتح الجلسة أمين عام المجلس الوطني كامل العبد الجليل بحضور المشرف على الندوة الروائي طالب الرفاعي وأمين عام رابطة الأدباء د.خالد عبد اللطيف رمضان. وأدارها الإعلامي يوسف جوهر.

في البداية رحب العبدالجليل بضيوف دولة الكويت من الشخصيات الثقافية في الوطن العربي، وأضاف: الكويت ستظل القلب النابض في العالم العربي كمنارة ثقافية فنية وعلمية بهدف الرقي بالصرح الثقافي الأول المتمثل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والامتزاج بين أدباء الكويت والوطن العربي.

وأشار العبد الجليل إلى أن الندوة هذا العام تحمل مكانة كبيرة، من خلال مناقشة قضايا الأدب في الكويت المتعلقة بالقصة والرواية والمسرح والشعر.

وأكد أن القرين منذ انطلاقته عام 1994 كان ولا يزال أحد العلامات الثقافية المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة على كافة المستويات الرسمية، لافتا إلى الندوة تشكل فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الثقافية المحلية وطرح رؤية جديدة يكون فيها محور الأدب مرتكزًا، حيث يلتقي المثقفون العرب مع زملائهم في الكويت.

ونوه الأمين العام باهتمام الدولة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب برعاية كل مجالات الفنون والثقافة، مشيرا إلى تزايد دور النشر، ودعم واحتضان الشباب الكويتي المبدع، وفتح جميع الأبواب ليكون لهم الريادة الثقافية، مؤكدًا على الشراكة المثمرة مع رابطة الأدباء.

من جانبه قال أمين عام رابطة الأدباء د. خالد عبداللطيف رمضان أن مهرجان القرين يعد من المهرجانات العريقة في المنطقة، والذي وصل إلى ربع قرن من النجاحات، مشيرا إلى الشراكة مع المجلس الوطني الذي يشكل ذراع دولة الكويت في خدمة الثقافة العربية.

فيما تحدث الروائي طالب الرفاعي قائلا: «الكويت بلاد العرب منذ نشأتها ولم تزل، وإذ نشهد اليوم بدء أعمال ندوة مهرجان القرين الثقافي في دورته السادسة والعشرين، والمعنوَنة ب «الأدب في الكويت، الواقع والتحديات والطموح» فإنه لا يمكن لنا بأي شكل من الأشكال أن نتطرق لهذا الأدب في الشعر والقصة والرواية والمسرح والنقد دون وصله واتصاله بالعربي، فبقدر انغماس الأدب الكويتي بمحليته وبيئته فإنه يحمل ملامحه العربية من حيث اللغة والأسلوب وطرق التناول والانتماء.

وأضاف: «إننا نعيش عصراً، يجعل من العنف والتوحش والاقتتال والحرب والموت عنواناً يومياً بارزاً له، ومثل ذلك يتخذ من التواصل الاجتماعي عبر الفضاء الافتراضي ممارسة لحظية لمختلف الأجيال. ففي عصر الإنترنت ومحركات البحث ومواقع التواصل لا شيء يحضر كما الكلمة في مختلف فنون الكتابة الإبداعية.

وأشار الرفاعي إلى أن تخصيص المجلس ندوة القرين لتكون حول الأدب في الكويت، فإنه يشير بذلك إلى اهتمامه الكبير بهذا الأدب من جهة، وحرصه على سبر واقعه ومعرفة عوائقه ومن ثم وضع التصورات لمستقبل أكثر إشراقاً له. وأكد أن انعقاد الندوة في مقر رابطة الأدباء يحمل معاني كثيرة، يأتي على رأسها عمق التعاون الوثيق بين المؤسسة الثقافية الرسمية والأهلية.

وتابع: إننا نردد فيما بيننا «الكويت ولّادة»، وأرى صدق هذه العبارة، فالقصة القصيرة في الكويت بدأت منذ عام 1929، على يد خالد الفرج بقصة «منيرة»، ولم تزل تزدهر بمرور أجيال وأجيال، ومثلها الرواية التي انطلقت عام 1948 على يد فرحان راشد الفرحان، برواية «آلام صديق» ، وكذا الشعر والمسرح، لذا فإن هذه الندوة ابتعدت عن التأريخ متخذة من الواقع منطلقاً لها وراميةً إلى محاولة الإشارة لمستقبل تتمناه زاهراً وزاخراً بالإبداع الكويتي، وفي مختلف أنواع الكتابة الإبداعية، خاصة وبروز أسماء كويتية شابة لافتة، وعلى امتداد ساحة الثقافة العربية والعالمية، وبما يثبت تميّزها ووقوفها بندية واعتزاز إلى جانب أي إنجاز إبداعي عربي آخر.

