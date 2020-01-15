علم ومعرفة

عقب جلسة الافتتاح انطلقت أولى جلسات الندوة الفكرية «الأدب في الكويت الواقع والتحديات والآفاق»، وحملت الجلسة عنوان «القصة القصيرة في الكويت .. الواقع والتحديات»، تحدث خلالها د. فهد حسين من البحرين، ومن الكويت د. سعداء الدعاس واستبرق أحمد، وأدارها فهد القعود.

في البداية تحدثت استبرق أحمد فقالت إن القصة القصيرة لها إمكانيات كثيرة تتشابك مع الفنون الأخرى كلغة ذات دلالات، متطرقة إلى تجربتي هبة بوخمسين ويوسف خليفة نموذجا» في القصة القصيرة، وقالت أحمد في الورقة البحثية التي قدمتها: هذه ورقةٌ مخاتلةٌ لا تدَّعي أنها تقوم على أساسٍ صارمٍ من التجوال الأكاديمي في ثنايا موضوعها، ما تجدونه في هذه الورقة هو اتكاءٌ كبيرٌ على التجربة الشخصية، ومعاصرة التجارب الأخرى للكُتّاب.

وتطرقت إلى ملاحظات على القصة القصيرة جدا فقالت ان الخلطَ بين القصةِ القصيرةِ جداً وغيرِها كالطُّرفةِ أو الأمثلةِ أمرٌ يمكنُ تفهُّمُهُ في بداياتِ تكوُّنِها فقط، مُنتبهين إلى أنه ليست كلُّ القصصِ القصيرةِ جداً لها طعمُ السخريةِ، ولا مذاقُ صفعةِ الأمثلةِ، وهنا يكونُ للبُعدِ القصصيِّ في شكلِهِ الفنيِّ والجماليِّ ما يؤكدُ على تمايُزِها، كما نجنحُ إلى اعتبارِها جنساً سردياً له خصوصيتُهُ، لكنه ليس منفصلاً عن القصةِ القصيرة، له سماتٌ مازالت تتشكلُ وتهشم القوالبَ بكونها قصةً قصيرةً جداً وبمسمى أنيقٍ وأوضح من التسمياتِ الأخرى.

وأشارت استبرق إلى أن الكاتبة هبة بوخمسين قدمت ثلاث تجارب في القصة القصيرة وهي «في قعر أمنية»، 2003، «ذات سكرة»، 2006، و»شغف»، 2009، ويضمُّ الجزءُ الأخيرُ منها قصصاً قصيرةً جداً، وأما بالنسبةِ إلى يوسف خليفة، فكانت تجرِبتُهُ عبر أول مجموعة كاملة في القصِّ القصيرِ جداً تصدر عن كاتب التحق سابقاً بمنتدى المبدعين الجدد، وحملت عنوان «أفكار عارية»، صدرت عام 2007، وتوّجت بجائزة ليلى العثمان للإبداع الشبابي عام 2008، لذا كانت رؤيتُهُما حول القصِّ القصيرِ جداً، رغم تجربتِيْهما القصيرةِ في القصِّ، هي رؤيةٌ تستوعبُ هذا الفنَّ وتستنطقُهُ، متطرقة إلى التكثيف في القصة القصيرة من خلال تجربتي بوخمسين وذياب، إضافة إلى نماذج من القصص القصيرة لهما.

فيما تحدثت رئيس قسم النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية د. سعداء الدعاس حول محور «من الإشكاليات .. إلى التشكّلات» قراءة نقدية لواقع القصة القصيرة في الكويت، وتناولت فترة زمنية حددتها بواقع 25 مجموعة قصصية لقراءة واقع القصة في الكويت، إضافة إلى التوقف عند الخصائص الفكرية والطباعة والنشر وغيرها. وقالت الدعاس: «إذا كانت العدسة قد اعتادت على الاكتفاء بوجوه بعينها عند تناولها للمشهد الروائي في الكويت، فإنها لن تستطيع تجاوز كل الوجوه التي يمتلئ بها المشهد القصصي في الإطار الجغرافي ذاته، إن أرادت أن تلتقط صورة بانورامية حقيقية للواقع».

وذكرت الدعاس أن التجربة السردية في الكويت ومنذ انطلاقتها الأولى، كان لفن القصة القصيرة تحديداً حكاية مستمرة تنسجها أسماء رائدة، بجانب عدة محاولات واعدة، سبقتها تجارب مهمة، أسهمت في تحديد ملامح المشهد ومعطياته، متطرقة إلى أمثلة وتجارب في المجموعات القصصية كُتبت خلال العقد الحالي، التي أعلنت عن عوالم القصة القصيرة في الكويت، لنرسم ملامحها العامة، وتحدد سماتها الخاصة، متطرقة إلى ملامح القصة القصيرة في الكويت، بخصائصها، مصادرها الإبداعية، وإشكالياتها، وصناعاتها وتشكلاتها، وتعبيرها عن البيئة والواقع المحتقن سياسيا واجتماعيًا.

بينما قال د. فهد حسين من مملكة البحرين أن المنجز القصصي في الخليج وفي دولة الكويت ثمرة الاهتمام في التعليم والابتعاث خارج الحدود الجغرافية الذي ساهم في تكوين الوعي لدى الفرد الخليجي، والإبداعات الثقافية والفكرية بمن فيها القصة القصيرة.

وتناول حسين في ورقته البحثية «القصة النسائية الكويتية والموضوعات المطروحة»، وذكر أنه بعد الحراك المجتمعي والمؤسساتي الرسمي والأهلي في المنطقة تجاه التحديث والتطوير في البنى المختلفة، التي أحدثتها الطفرة الاقتصادية بعد اكتشاف النفط، لم يعد النظر إلى المنطقة في سياقات سياسية أو اقتصادية فحسب، أو لموقعها الجغرافي أو لامتدادها التاريخي أو لعمقها الاستراتيجي، وإنما تعدى ذلك إلى دورها الثقافي والأدبي، وبروز مجاميع تشكل حراكًا ثقافيًا منذ العقد الثالث والرابع تقريبًا من القرن العشرين، حتى تمكن الإنسان في الخليج أن يكون مثقفًا متجاوزًا الكثير من العقبات المجتمعية التي كانت تعترضه.

ولفت إلى أن السرد بدأ يأخذ دوره التدريجي منذ نهاية عشرينات القرن الماضي وقد سجل عدد من الباحثين تأريخ ظهور فن القصة القصيرة، مثل د. إبراهيم غلوم الذي أكد أن أول قصة في الكويت كانت قصة (منيرة) للشاعر خالد الفرج في 1929، في مجلة الكويت الشهرية، واستشهد في المشاريع القصصية النسائية الكويتية مثل ليلى العثمان، ود. فاطمة العلي، ومنى الشافعي، وليلى محمد صالح، وثريا البقصمي، وهبة بوخمسين، وبثينة العيسى، وباسمة العنزي، ومنى الشمري.

