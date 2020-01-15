علم ومعرفة

تقدم ذات السلاسل رواية مترجمة جديدة عن الأصل الروسي هي رواية «الموعد الأخير» للكاتب الروسي فالنتين راسبوتين وترجمة د. أشرف الصباغ ويقدم راسبوتين نموذجه المحبب العجوز «أنَّا»: امرأة عجوز تحتضر، ومرضها هو الشيخوخة ، تقيس الزمن بعمر الأولاد وعددهم، يعذبها الانتظار وليس الاحتضار أو الموت، انتظار الأبناء الذين حضروا جميعا ماعدا تانيا أو تانشورا. ويطرح أيضا نموذج العجوز «ميرونيخا» التي ملت الانتظار، ولم يعد في حياتها سوى بقرتها، لأن الأولاد في سن معينة لا يسألون عن الأمهات والآباء إلا إذا ساءت أحوالهم: أحوال الأبناء. في خضم الاحتضار والذكريات وتفاعل الطبائع البشرية تتكشف أحط وأسمى ملامح الروح الإنسانية. هنا يجمع راسبوتين بين التحليل النفسي عند دوستويفسكي وبين السخرية المأساوية لدى تشيخوف حينما ينفعل «ميخائيل» أمام اخوته مثلما انفعل? منذ قرن تقريبا ? الخال «فانيا» أمام البروفيسور «سريبرياکوف» ليظل الإنسان كما هو مهما اختلفت المراحل الزمنية أو الأماكن، وليظل يفعل دائما ما يخجله ويجعل الآخرين يخجلون منه، ولكننا نكتشف أن بسطاء الناس هم أقدرهم على تسليط الضوء على أعتم البقع في الروح البشرية، وأقدرهم على فضح الطفيليات التي تسير على قدمين وتأكل وتشرب وتتحرك بيننا ولا نلاحظها إلا في مثل تلك الحالات التي يضعنا فيها راسبوتين كما وضعنا فيها من قبل دوستويفسكي وتشيخوف.

(ومن أجواء الرواية):

? لماذا لاتكتبين إليهم؟

? ماذا أكتبه لهم؟ ألا يعرفون أنني تجاوزت الخامسة والسبعين. لا يا عجوز، كتبتُ أم لم أكتب... ولكن كيف ذلك: شهادتي مثل شهادتك. يبدو أنهم يعيشون جيدا، ولذا فهم لا يأتون ولا يكتبون. لو كانت حياتهم سيئة لكتبوا بدون شك.

? نعم، كانوا سيكتبون.

هكذا إذن.

بدأت ميرونيخا تعتمد في وقفتها على قدم ثم أخرى، وصارت قلقة.

? تابعي جلوسك، يا عجوز، أما أنا فسأركض. اجلسي ولا تخترعي شيئا، وبمجرد عودتي سأمر عليك مرة أخرى. سنجلس معا ونتحدث.

? لا تسقطي هناك!

مدت العجوز يدها مودعة، وفجأة ارتعدت ميرونيخا، طأطأت رأسها في ارتباك وضغطت بيد العجوز إلى خدها. طفرت الدموع من عيني العجوز. أرادت النهوض، ولكن ميرونيخا منعتها واستدارت نحو البوابة. كانت تعتقد أنها تسير بسرعة، بل لا تسير وانما تركض، ولكنها في الحقيقة كانت تمط نفسها، وبدا واضحا لها أنها تنقل خطواتها بصعوبة.

فكرت العجوز وهي تمسح دموعها أنه ربما لم تمت ليلاً لأنها لم تودع ميرونيخا صديقتها الوحيدة طوال حياتها، وربما لأنه لم يكن لديها ما هو موجود الآن ? الشعور بالنهاية الكاملة الواضحة، وختام تلك الصداقة القيمة القوية.

وعرفت العجوز أنهما لن تلتقيا بعد الآن.

