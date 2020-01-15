علم ومعرفة

صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع في القاهرة كتاب «الوسائط المتعددة» للإعلامي د. محمد الجندي وهو من إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعد الإعلام من أهم الأدوات التي استُخدمت بشكلٍ فعال في التأثير على الجماهير وتشكيل وعي المجتمعات، ولقد كانت الصحافة المقروءة من أهم هذه الوسائل في النصف الأول من القرن العشرين، إلا أن تطور وسائل الاتصال الحديثة وظهور الراديو والتليفزيون كان له أثر بالغ في التحول الكبير في صناعة الإعلام، لكن لا أحد يستطيع إنكار أن ما أحدثته شبكة الإنترنت كان له تأثير أكبر بكثير مما كنا نتوقعه جميعًا عبر تاريخ البشرية على تطور صناعة الصحافة والإعلام، وهو ما يجب أن يكون محل اهتمام ودراسة من أي شخص أو جهة تهتم بالعمل الصحفي أو الإعلامي، بداية من طلاب الجامعات والمعاهد المتخصصة في المجال الإعلامي إلى العاملين في هذا المجال.

