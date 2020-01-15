عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: باشرت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) آلية تسوية للخلافات ينصّ عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها، وفق ما أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك. وقال الوزراء إن «دولنا الثلاث لا تنضمّ إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على إيران» ملمحين بذلك إلى عدم رغبتهم في اتباع سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة.

من جهته دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المكلّف الإشراف على آلية تسوية النزاعات كل الدول المشاركة في الاتفاق بينها إيران، إلى الحفاظ على الاتفاق.وأكد بوريل في بيان أن الحفاظ على الاتفاق المبرم عام 2015 «مهمّ اليوم أكثر من أي وقت مضى». وأضاف أن «آلية تسوية الخلافات تتطلب جهوداً مكثفة ونية حسنة من جانب الجميع. بصفتي منسق، أنتظر من الأطراف المشاركة في الاتفاق أن تتناول الآلية بهذه الذهنية».

الى ذلك اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس ان بلاده ستدعم الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع ايران حتى يتم استبداله باتفاق جديد. وقال جونسون في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان «الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد استبدال الاتفاقية الحالية لوقف امتلاك ايران لسلاح نووي لانه يعتبرها صفقة معيبة» مؤكدا دعم بريطانيا للصفقة الحالية حتى يتم العثور على بديل. واضاف «علينا العمل سويا على استبدال الاتفاق المعروف باسم خطة العمل المشترك الشاملة باتفاق ترامب بطريقة او بأخرى لمنع الايرانيين من الحصول على سلاح نووي». وقال جونسون «الرئيس ترامب صانع صفقات رائع.. فلنعمل معاً على استبدال خطة العمل الشاملة المشتركة باتفاق ترامب» وتابع «إذا تخلصنا من هذا الاتفاق النووي، خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فهذا ما يريده ترامب. النقطة التي أريد توضيحها لأصدقائنا الأميركيين هي أنكم بشكل أو بآخر يجب أن تمنعوا الإيرانيين من حيازة سلاح نووي».وقال جونسون «لا أرغب في صراع عسكري بيننا، بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر».

على صعيد متصل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده على استعداد للتوسط وتسهيل الحوار بين إيران والولايات المتحدة «إذا لزم الأمر» لتخفيف حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح لافروف، في مؤتمر صحافي خلال زيارته الرسمية لسريلانكا، «لقد حاول الكثيرون ومازالوا يحاولون تسهيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران للحد من التوترات. نعتقد أن مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إيجابية ونحن أنفسنا على استعداد للمساعدة إذا أبدت الأطراف اهتمامًا حقيقيًا بهذا».

وأضاف وزير الخارجية الروسي، «ليس لدينا أي خطط للتدخل بشكل مادي»، لكنه حث الجانبين على ضبط النفس.

وعبر سيرغي لافروف عن عدم رضا بلاده عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تسفر عن مقتل مدنيين، محملًا الولايات المتحدة مسؤولية تلك التوترات، قائلًا «لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن كل شيء بدأ عندما قالت الولايات المتحدة قبل عامين إن إيران هي مصدر كل المشكلات في المنطقة وأن إيران هي الإرهابي الرئيس، رغم أنه لا يمكن لأحد أن يثبت ذلك».

