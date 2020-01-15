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قاعدة عين الأسد الجوية (العراق)- أ. ف. ب: وصف القائد الأميركي الأعلى في قاعدة عين الاسد العراقية موجات الصواريخ البالستية الإيرانية التي تساقطت على القاعدة بهجوم «غير مسبوق».وخلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية قال اللفتنانت كولونيل تيم غارلاند إن رؤساءه أعطوه «بضع ساعات من التحذير المسبق» من أن هجوماً سيقع ليلة السابع من يناير. وقال غارلاند «كان رد فعلي الأول الصدمة، وعدم التصديق بداية»، مشككاً حينها في قدرة إيران أو استعدادها لشن هجوم صاروخي على القاعدة.وأشار غارلاند إلى أن وضع قواته في مأمن كان كان عملاً سريع التفكير والتنسيق بين قادة الجيش والقوات الجوية في عين الأسد.وبحلول الساعة 23,00 كانت القوات الأميركية وقوات التحالف قد خرجت من عنابر نومها ومكاتبها، واختبأت إما في مستودعات محصنة أو تشتت في أنحاء القاعدة. وانتظر هؤلاء وسط التوتر، لأكثر من ساعتين.وقال غارلاند «عندما سقطت الموجة الأولى، كان أعلى وأقوى دوي أسمعه في حياتي».وأضاف «كان هناك شيء غير طبيعي في الهواء. الطريقة التي يتحرك بها والطريقة التي ارتفعت بها حرارة المكان موجة الضغط التي حنت الباب وخلعته من مكانه».

وأوضح غارلاند الذي خدم مرات عدة في العراق «لم أخف هكذا منذ فترة طويلة منذ زمن». وأضاف «لم نكن نعرف كيف سيكون شكل الضربة أو ماإذا سيكون لها تأثير القصف البساطي» لكن «بأعجوبة» لم تقع إصابات.كان هناك جنديان في أبراج حراسة دفعهما الضغط خارج مواقعهما لكنهما تعرضا لارتجاج فقط. قال غارلاند «كيف نجيا؟ كانت معجزة».

