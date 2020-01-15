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طهران – الوكالات: أفادت مواقع إيرانية أن 21 نائباً طالبوا خلال جلسات البرلمان العلنية بطرد السفير البريطاني في إيران بسبب حضوره احتجاجات طلابية في طهران لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية. وذكر موقع «بولتون نيوز» أنه خلال اليومين الماضيين طالب 21 نائباً من التيارين الأصولي المتشدد والإصلاحي بطرد سفير بريطانيا لحضوره التجمع الاحتجاجي والتقاطه صوراً ومقاطع من الاحتجاجات.

من جهتها، نقلت وكالة «فارس» عن النائب، علي أدياني، قوله «لا يمکن أن نکتفي بالکلام والإدانة، وعلينا أن نبادر بطرد السفير البريطاني الذي أهان کرامة الشعب الإيراني، بحضوره غير القانوني في احتجاجات بطهران». وأضاف «حضور السفير البريطاني إلي ساحة الاحتجاجات وإدارته لها، أمر غير قانوني ويخالف الأعراف الدبلوماسية، وعلي البرلمان أن يصدر بياناً في هذا الشأن يعلن خلاله عن موقفه».

