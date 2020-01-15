عربيات ودوليات

بغداد – واشنطن – الوكالات: أعلنت الحكومة العراقية، امس أنها «لن تتراجع» عن قرارها بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد الأزمة التي تصاعدت بين بغداد وواشنطن على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وفي حين هدد تحالف «الفتح» البرلماني العرقي بالتصعيد «الشعبي والعسكري» ان لم ينفذ قرار اخراج القوات الاميركية فقد ذكر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان القادة السسيين في العرق ابلغوه في «مجالس خاصة» برغبتهم في بقاء تلك القوات.

وقال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إن الحكومة «لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية»، مؤكدا أنه «لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن».

وأضاف وردة في تصريح صحافي أن «بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأميركية في العراق لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش». وأكد أن «الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأميركية من البلاد» على خلفية اغتيال سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير الحالي.

وأوضح المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال العراقية، أنه «حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي».

في غضون ذلك أكدت مصادر في «تحالف الفتح» العراقي أن أيَّ التفافٍ من قبل القوات الأميركية على قرار خروجها من العراق سيؤدي إلى تصعيدٍ شعبيٍ ومواجهاتٍ عسكرية، وذلك بحسب ما أفادت «وكالة الأنباء العراقية».

وطالب التحالف الحكومة العراقية باتخاذ التدابير لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد لاسيما بعد قرار مجلس النواب الأخير.

في المقابل قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنّهم يؤيّدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم.

وقال بومبيو الذي ترفض وزارته غالباً نشر تفاصيل اتصالاته، إنّ ما سمعه خلال محادثات أجراها مع حوالي 50 مسؤولاً عراقياً منذ مطلع الشهر الحالي يتعارض مع ما يعلنه هؤلاء في العلن.

وردا على سؤال خلال ندوة في جامعة ستانفورد قال الوزير الأميركي «لن يقولوا ذلك علنا. لكنّهم في المجالس الخاصة يرحّبون كلّهم بوجود أميركا هناك وبحملتها لمكافحة الإرهاب».

وأكّد بومبيو أنّ الجنود الأميركيين يعملون على ضمان عدم عودة تنظيم «داعش» المتطرف و«يؤمّنون للعراقيين فرصة لنيل السيادة والاستقلال اللذين تريدهما غالبية العراقيين».

و في الندوة الجامعية التي شاركت فيها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس قال بومبيو إنه تحادث مع قادة من كل الانتماءات في العراق بمن فيهم قادة من الغالبية الشيعية.

على صعيد متصل قالت الخارجية العراقية إن سفير العراق لدى بروكسل صادق الركابي، يبحث مع الأمين العام لحلف شمال الاطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، التطورات في المنطقة ولاسيما الأحداث الأخيرة في العراق.

وأكد الركابي رفض العراق للانتهاكات والاعتداءات التي وقعت على أراضيه ويعدها انتهاكا صارخا لسيادته وللقوانين والأعراف الدولية.

