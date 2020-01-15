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اسلام اباد- أ. ف. ب: أدت انهيارات ثلجية وفيضانات وعواصف الى مقتل أكثر من 110 أشخاص في مختلف أنحاء باكستان وافغانستان في الأسبوعين الأخيرين كما أعلن مسؤولون في البلدين امس فيما تحاول السلطات جاهدة الوصول الى الاشخاص العالقين بسبب التساقط الكثيف للثلوج. وقتل 75 شخصا على الأقل وجرح عشرات في مختلف انحاء باكستان فيما لا يزال هناك عدد من الاشخاص مفقودين بسبب حوادث متصلة بسوء حالة الطقس، فيما قتل 39 شخصا وجرح ستون آخرون في افغانستان المجاورة بحسب هؤلاء المسؤولين.

وتتوقع الارصاد الجوية استمرار الطقس العاصف واشتداده. وكانت كشمير الباكستانية الاكثر تضررا مع مقتل 55 شخصا في الأيام الأخيرة كما أعلن بيان لإدارة الكوارث في الولاية. وأوضحت هذه الهيئة أن 19 شخصا على الأقل قتلوا وفقد عشرة آخرون في وادي نيلوم وحده حيث أدى تساقط الثلوج بغزارة إلى انهيار. وقال نائب المسؤول الإداري عن الوادي المجاور لولاية كشمير الهندية راجا شاهد إن 58 شخصا لقوا حتفهم وجرح 47 آخرون في انهيارات ثلجية أدت إلى تدمير أو اضرار بأكثر من 150 منزلا ومتجرا.

وفي بلوشستان (جنوب غرب) قتل عشرون شخصا، كما اعلنت الإدارة نفسها. وقال محمد يونس المسؤول في ادارة الكوارث المحلية «معظم الذين قتلوا من النساء والاطفال». وتحدث عن سقوط 17 جريحا. وتابع أن معظم الأشخاص ما زالوا معزولين بسبب الأحوال الجوية السيئة، لذلك لا يمكن أن تكون حصيلة الضحايا في بلوشستان نهائية نظرا لتعذر الوصول إلى العديد من المناطق.

وأوضح عمران زركون رئيس هذه السلطة المحلي أن قوات شبه عسكرية نشرت لإنقاذ مئات الأشخاص في منطقة كان مهترزاي. وفي افغانستان المجاورة، قال احمد تميم عظيمي المتحدث باسم مصلحة ادارة الكوارث الطبيعية. إن «معظم الاضرار حصلت بعدما انهارت سقوف المنازل بسبب تساقط الثلوج والأمطار بكثافة».واضاف أن «اكثر من 300 منزل في الولايات الشرقية والغربية».والمناطق الاكثر تضررا كانت ولايات قندهار وهلمند وزابل وهرات.في هرات، قتل سبعة اشخاص وكلهم افراد من نفس العائلة بينهم اطفال، حين انهار سقف منزلهم كما اضاف عظيمي. وعادة تسجل افغانستان عددا من الوفيات في فصل الشتاء القارس حيث لا تزال البلاد تعاني من الفقر رغم تدفق المليارات من المساعدات من المجموعة الدولية.

