عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه كان واحداً من 8 نواب قدموا مشروع قانون في الكونغرس، مطالبين الإدارة الأميركية السابقة (إدارة الرئيس بارك أوباما) بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

وقال، في مجمل رده على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تنوي اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، وذلك خلال جلسة حوارية له في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن الإدارة الحالية (إدارة الرئيس دونالد ترامب) مازالت تنظر في ذلك وتقيّم الخطوة، لضمان أن تتم ذلك «بصورة صحيحة». وأضاف أن «الأمر أكثر دقة في تقديري بالمقارنة عما كنت أراه كممثل كانساس في الكونغرس»، شارحاً أن النظر للأمر من داخل الإدارة يختلف عن النظر إليه من خارجها، وهو الأمر الذي أيدته فيه وزيرة الخارجية السابقة، كوندواليزا رايس، التي كانت تدير الجلسة الحوارية. وأضاف بومبيو: «نحن ما زلنا نحاول معرفة كيفية تحقيق ذلك، هناك عناصر داخل الإخوان المسلمين لاشك في أنهم إرهابيون، وهم مدرجون على قائمة الإرهاب.. نحن نحاول أن نضمن أننا نقوم بالإدراج بشكل صحيح، ونحدد الموضوع بشكل صحيح، وضمان الأساس القانوني لذلك».

واستطرد بومبيو شارحاً أن عملية «الإدراج كمنظمة إرهابية» قد تبدو مجرد قرار، لكنها في الحقيقة تحتاج لكم من العمل لضمان وجود الأساس القانوني لذلك، ولضمان تواجد البيانات الصحيحة قبل عملية الإدراج.

وشدد على أن تلك الأمور لابد أن تتوافر «قبل أن تدرج فرد أو مجموعة على قائمة الإرهاب»، مشيراً إلى أنه عمل عميق وقوي جداً و«يجب القيام به بطريقة صحيحة».

وأضاف بومبيو: «نحاول أن ننتهي من هذه العملية (إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية).. ولا أعرف متى ستنتهي.. إلا أنني أعرف أن هناك خطراً حقيقياً من الإخوان المسلمين في العديد من الدول في الشرق الأوسط». وقال بومبيو إنه «يجب أن نقوم بدورنا ونأمل مشاركة أصدقائنا الأوروبيين».

