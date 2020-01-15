عربيات ودوليات

كشف استطلاع رأي أجراه مركز «بصيرة» لبحوث الرأي العام حول مدى معرفة المصريين بالتعديل الوزاري الأخير عن أن 24 % فقط من المصريين هم الذين عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي، بينما 8 % ذكروا تعديل وزاري قديم، و68 % قالوا إنهم لا يعرفون متى حدث آخر تعديل وزاري في مصر. وأكد الاستطلاع أن نسبة من عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي 17 % بين الإناث إلى 30 % بين الذكور، كما ترتفع بارتفاع العمر حيث زادت من 11 % بين الشباب في العمر من (18-29) سنة إلى 38 % بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر، ويعد التعليم عاملاً مؤثراً في المعرفة بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي حيث ارتفعت نسبة من يعرفون من 15 % بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51 % بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

