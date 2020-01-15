عربيات ودوليات

تناولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«واتساب» أمس ، أسئلة امتحان مادتي الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات اتخذت الضوابط والإجراءات اللازمة حيال الطلاب المسؤولين عن تصوير الامتحانات.

واشتكى طلاب الشعبة العلمية صعوبة أسئلة مادة الأحياء، موضحين أنها كانت معقدة، وتضمنت جملاً غير مفهومة، وأن أول سؤال كان صعباً ثم تزداد الأسئلة في صعوبتها بالتدريج ولا فائدة من الكتاب المدرسي.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي انطلقت السبت 11 يناير الحالي وتستمر حتى 22 الحالي للصف الثاني الثانوي و23 لطلاب أولى ثانوي.

وعادت أزمة تسريب ورقة امتحانات الثانوية العامة تطل بوجهها من جديد رغم التدابير الاحترازية والتقنية التي اتخذتها الحكومة ، حيث تداولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ورقة امتحان العربي ثم امتحان اللغة الانكليزية.

وأدى نحو 500 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي بنظام التقييم المعدل، الاثنين، امتحان اللغة الأجنبية الأولي إلكترونيا عبر أجهزة التابلت فيما بدأ نحو 140 ألف طالب وطالبة أداء نفس الامتحان ورقيا، لعدم توفر استكمال البنية التكنولوجية في 300 مدرسة حكومية وخاصة ، وبعد حوالي نصف ساعة من بدء وقت الامتحانات تداول طلاب الصف الثاني الثانوي صورا لامتحان اللغة الإنكليزية عبر أجهزة التابلت، فيما قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها، وتطبيق قانون الغش على المسؤول عنها.

ووصف النائب محمد فرج عامر ، تداول مواقع التواصل، صورا لامتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، بعد بدء لجنة الامتحان بـ «الكارثة» خاصة أن نظام الامتحانات أصبح بالكتاب المفتوح.

وتساءل عامر في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس البرلمان علي عبد العال لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن صحة تسريب هذا الامتحان، مؤكدا أن هذا الأمر تسبب في ارتباك كبير لدى الطلاب وأولياء أمورهم، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمنع تكرار هذه الوقائع الخطيرة التي تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

