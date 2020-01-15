عربيات ودوليات

دمشق- أنقرة- الوكالات: كشف مسؤول تركي كبير والوكالة السورية للأنباء «سانا» أن رئيسي جهازي المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو الاثنين، في أول اتصال رسمي منذ سنوات، على الرغم من موقف تركيا العدائي من الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح الجانبان أن هناك اتصالات للمخابرات لكن هذا أول اعتراف صريح بمثل هذا الاجتماع على مستوى رفيع.

وبحث رئيس وكالة المخابرات التركية، حقان فيدان، ونظيره السوري على مملوك وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد الوجود الكردي في شمال سوريا. وقال مسؤول تركي تحدث بشرط عدم نشر اسمه إن المحادثات تضمنت «إمكانية العمل معا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شرقي نهر الفرات».

من جهته اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماع رئيسي الاستخبارات التركي والسوري بحضور روسي، كان «بهدف الحفاظ على المصالح التركية وإحلال الاستقرار في المنطقة».

وقال أكار في تصريح أدلى به للصحافيين إن «المؤسسات والمسؤولين الأتراك يقومون بفعاليات متنوعة في المحافل الدولية بهدف الحفاظ على المصالح التركية والمساهمة في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة». وأضاف أكار «تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأن أنقرة تدعم دائما مبدأ حل المشاكل بالوسائل السياسية». وأكد أكار أن «ما نريده لإدلب وليبيا هو السلام والاستقرار، ووقف نزيف الدماء، وعودة حياة الناس إلى طبيعتها».

وأكد مملوك بحسب «سانا» ضرورة»الالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضا وشعبا»، إضافة إلى «الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة». كما دعا الجانب السوري إلى «ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب المؤرخ بيوم 17 سبتمبر 2018، وخاصة في ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب- اللاذقية وحلب- حماة». وشدد مملوك على أن «الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها، بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية في تلك المنطقة» حسب ما اوردت وكالة الانباء السورية.

