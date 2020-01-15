دوليه

يأمل مان يونايتد تجنب فخ ضيفه ولفرهامبتون الذي أصبح يشكل عقدة لفريق «الشياطين الحمر»، وذلك عندما يستضيفه اليوم في مباراة معادة من الدور الثالث لمسابقة إنكلترا.

ويلتقي فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير مع ولفرهامبتون وفي ذهن لاعبيه المواجهة المرتقبة الأحد في «أنفيلد» ضد المحلق ليفربول في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز، في مباراة صعبة للغاية لاسيما أن «الحمر» متربعون على الصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيهم وقادمون من 12 فوزا متتاليا بعد تغلبهم على توتنهام 1-0 السبت في معقل الأخير.

ويدرك سولسكاير أن المهمة لن تكون سهلة اليوم ضد ولفرهامبتون الذي فرض التعادل السبلي على «الشياطين الحمر» في اللقاء الذي جمعهما في الرابع من الشهر الحالي وأجبرهم على خوض الإعادة.وما يزيد من صعوبة مهمة يونايتد، أن ولفرهامبتون شكل له عقدة في الأعوام الأخيرة إذ أخرجه من ربع نهائي الكأس الموسم الماضي كما أن «الشياطين الحمر» لم يحققوا أي فوز على «الذئاب» في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، وتحديدا منذ 18 مارس 2012 حين تغلب عليهم 5-0 في الدوري الممتاز، مستفيدا من النقص العددي في صفوفهم منذ الشوط الأول.وبعد خسارته في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة على أرضه أمام جاره اللدود مانشستر سيتي 1-3 قبل أسبوع، أصبحت مسابقة الكأس تشكل الفرصة المنطقية الوحيدة ليونايتد من أجل انقاذ الموسم في ظل تقهقره في الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

وقد يخوض سولسكاير اللقاء من دون الثلاثي ماركوس راشفورد ولوك شو وأشلي يونغ بسبب الإصابة.وخرج راشفورد في الشوط الثاني من مباراة نهاية الأسبوع التي فاز بها يونايتد على نوريتش سيتي 4-0 في الدوري بفضل ثلاثية من المهاجم الشاب، ولدى سؤاله عما إذا كان سيشارك أجاب سولسكاير «لا أعلم إذا سيكون جاهزا للعب وإذا كنت سأزج به، سنرى. خاض الكثير من المباريات وقد أضطر الى النظر في وضعه».

أما شو، فانسحب من تشكيلة مباراة نوريتش بعد شعر بآلام عضلية قبيل اللقاء، إضافة الى توعكه صحيا بحسب ما أفاد المدرب النروجي .وبدوره، غاب يونغ عن المباراة الأخيرة وعندما سئل سولسكاير عن السبب، أجاب النروجي «لم يكن جاهزا بدنيا للمشاركة».

