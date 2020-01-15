دوليه

يستهل يوفنتوس حامل الرقم القياسي بعدد الالقاب، مشواره في كأس ايطاليا باستضافة أودينيزي اليوم في الدور السادس عشر. فيما يحل أتالانتا الوصيف الذي أقصى يوفنتوس من الدور ربع النهائي العام الماضي، ضيفا على فيورنتينا اليوم ايضا.

وسيدخل يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الثمانية الماضية المباراة معززا بثقة ابتعاده في صدارة الدوري المحلي بفارق نقطتين عن انتر، بعد فوزه خارج ارضه على روما 2-1 الاحد في المرحلة 19، مستفيدا من سقوط انتر في فخ التعادل امام أتالانتا 1-1 السبت.ويطمح يوفنتوس المتوج باللقب في 13 مناسبة بعد أن سيطر عليه بين عامي 2015 و2018 لوضع خيبة امل العام الماضي خلفه، في ظل سعيه لتحقيق الثلاثية التاريخية تحت اشراف المدرب ماوريتسيو ساري المتمثلة بألقاب الدوري الذي لن يكون لقمة سائغة هذا الموسم، والكأس المحلية ودوري ابطال اوروبا بعدما اوقعته القرعة مع ليون الفرنسي في الدور الـ16.

يحل سبال متذيل ترتيب الدوري ضيفا على ميلان الجريح المتوج آخر مرة بالكأس عام 2013.

