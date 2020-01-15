دوليه

ألمح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنكليزي، اول من امس إلى أن هدافه هاري كين قد لا يصل الى الجاهزية البدنية في الوقت المناسب لقيادة منتخب إنكلترا في نهائيات كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل. واحتاج كين لعملية جراحية من أجل إصلاح تمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال مباراة الدوري ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة. وتوقع الفريق عودة كين إلى التدريب في أبريل القادم، دون تحديد موعد دقيق لهذه العودة. وفي رده على سؤال بشأن وضع كين خلال مؤتمره الصحافي، زاد مورينيو من حجم الشك بإمكانية تعافي ابن الـ26 عاما في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا 2020، باشارته الى أن هداف سبيرز قد لا يعود الى الملاعب قبل الموسم المقبل. وقال مورينيو للصحافيين «ليس لدينا أي أخبار بشأن هاري، وإذا سألتموني كل مرة نأتي فيها إلى هنا، فإن الجواب سيكون نفسه». وأضاف «نتوقع عودته، لا أعرف، في منتصف أبريل أو في نهايته، أو في مايو، في الموسم المقبل، لا أعرف. ليس لدي أي جديد لأقدمه بشأن هاري». وكان كين قد نشر تغريدة في حسابه الرسمية على موقع تويتر، كشف فيها أن عمليته في عطلة نهاية الأسبوع كانت ناجحة، وأنه حريص على بدء مرحلة التعافي، مرفقا إياها بصورة له وهو في فراشه بالمستشفى.