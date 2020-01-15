دوليه

مدد المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس عقده مع باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي، لعامين إضافيين حتى 2024 بحسب ما أعلن أول من امس النادي الباريسي، مؤكدا ما كشفت سابقا صحيفة «ليكيب» الرياضية. وكشفت الصحيفة أن المفاوضات التي بدأت بين النادي الباريسي ولاعبه البالغ 25 عاما قبل أشهر عدة، وصلت الى خواتيمها السعيدة، ما سيبقي البرازيلي في صفوف الفريق حتى 2024 تحقيقا لرغبة مواطنه المدير الرياضي ليوناردو والمدرب الألماني توماس توخل. وأشارت «ليكيب» الى أن الطرفين توافقا سريعا على مبدأ التمديد لكن اللاعب احتاج الى بعض الوقت للتدقيق في تفاصيل العقد والعرض المقدم من الإدارة القطرية للنادي الباريسي الذي سبق أن مدد أيضا عقد الإيطالي ماركو فيراتي حتى 2024، على أن ينكب الآن على محاولة التمديد لنجم الفريق كيليان مبابي الذي يثير اهتمام ريال مدريد الإسباني بشكل خاص. وفي المقابل، لم يبت النادي الباريسي بمصير هدافه التاريخي الأوروغوياني إدينسون كافاني، قائده البرازيلي تياغو سيلفا والظهيرين البلجيكي توما مونييه وليفان كورزاوا .