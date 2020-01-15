دوليه

يتواجه المنتخب السعودي مع نظيره السوري اليوم في لقاء الحسم على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً في تايلند، فيما يتمسك منتخب قطر بفرصة الأمل الأخير عندما يلتقي مع اليابان اليوم أيضا على ستاد راجامانغالا في بانكوك.وتتصدر سورية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام السعودية، مقابل نقطتين لقطر ولا شيء لليابان.ويتأهل الفائز من مباراة السعودية وسورية مباشرة للدور ربع النهائي، أما إذا انتهت هذه المباراة بالتعادل بين الفريقين فإن منتخب سورية يتأهل للدور ربع النهائي، في حين ينتظر منتخب السعودية نتيجة مباراة قطر مع اليابان.أما منتخب قطر، فإنه سيحتاج لتحقيق الفوز على اليابان بفارق هدفين، وهي النتيجة التي تضمن له التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، أما في حالة فوزه بفارق هدف واحد فإنه يتوجب عليه انتظار نتيجة مباراة السعودية وسورية.ويخوض منتخب أوزبكستان مواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية على ستاد ثاماسات ، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً، الصين مع إيران على ستاد تينسولانون.وتتصدر كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لأوزبكستان ونقطة لإيران ولا شيء للصين، حيث ضمنت كوريا الجنوبية التأهل للدور ربع النهائي.ومع انحصار السباق على البطاقة الثانية بين إيران وأوزبكستان، يكفي المنتخب الأوزبكي أن يحقق التعادل مع كوريا الجنوبية، في حين يحتاج منتخب إيران لتحقيق الفوز بفارق ثلاثة أهداف أمام الصين، مقابل خسارة أوزبكستان بأي نتيجة أمام كوريا الجنوبية.وكان منتخب الأردن تعادل مع فيتنام 0-0 اول من امس على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.وسنحت للاعبي الأردن أكثر من فرصة لحسم النتيجة وتحقيق الفوز، ولكنهم لم ينجحوا في استغلال هذه الفرص للتسجيل.وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز الإمارات على كوريا الشمالية 2-0.وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الأردن، مقابل نقطتين لفيتنام، في حين بقي رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط.وأعرب أحمد عبد القادر مدرب الأردن عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه مع فيتنام، وقال: «بالنسبة لي كانت النتيجة محبطة، سنحت لنا العديد من الفرص خلال المباراة، كان من بينها ثلاث فرص مباشرة لم نتمكن من استغلالها للتسجيل».وأضاف: «منتخب فيتنام لم يحصل على فرص حقيقية حتى الدقائق الأخيرة، ومعظم محاولاتهم كانت عبر التسديد من خارج المنطقة، وأعتقد أننا نجحنا في إبعادهم عن المرمى، والآن يجب أن نحول تركيزنا على المباراة المقبلة أمام الإمارات».

