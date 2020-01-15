محلية

حقق اليرموك انتصاره الأول في الدوري الممتاز بتغلبه على السالمية 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد صباح السالم ضمن الجولة التاسعة من المسابقة والتي شهدت أمس أيضاً تعادل العربي مع التضامن 1-1. وحرم اليرموك السالمية من استغلال غياب الكويت واعتلاء الصدارة، فتجمد رصيد السماوي عند 17 نقطة، فيما رفع اليرموك رصيده إلى 6 نقاط.

وقدم اليرموك بقيادة مدربه هاني الصقر مستوى مميزاً، ونجح في إغلاق مناطقه الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي أثمرت عن هدف مبكر عن طريق جوزيف يانيك في الدقيقة الثالثة، وأضاف الهدف الثاني سينامي دوف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية، فشل العربي في تجاوز التضامن وتعادل معه بهدف مثله، وتقدم العربي بهدف السنوسي الهادي (29) وتعادل التضامن عن طريق حامد الرشيدي (76) ليرفع رصيده الأخضر رصيده إلى 11 نقطة 9 نقاط، والتضامن إلى 8 نقاط.

ولعب البوسني داركو نيستروفيتش بطريقة المعتادة بالدفع بالثلاثي المدافع الإسباني تشافي توريس والسوري أحمد الصالح وأحمد إبراهيم أمام الحارس سليمان عبدالغفور مع محمد فريح في الجهة اليمنى وعبدالله حسن في الجهة اليسرى، وثنائي الوسط المدافع حسين أشكناني وعبدالله الشمالي، وثلاثي المقدمة الليبي السنوسي الهادي وبدر طارق والعاجي سيدريك هنري.

في المقابل، بدأ مدرب التضامن الصربي زيلكو ماركوف بتشكيلة ضمت حمد بدير في حراسة المرمى، وعبدالله التويتان ومشعل أديلم ستيفن بادو وعبداالله العتيبي للدفاع، وأليكس داير وسامبا دياكيت وعبدالعزيز وادي ومشعل الشمري في الوسط، وحامد الرشيدي وهيرمان كواو في الهجوم. ومع أفضلية العربي في الشوط الأول إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 29 ليفتتح التسجيل بعد عرضية جميلة من الشمالي حولها السنوسي برأسه على يسار الحارس بدير. وفي الشوط سنحت الفرصة للعربي لتعزيز تقدمه لكن بدير حرم بدر من تسجيل ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم عمار أشكناني بعد اللجوء إلى تقنية «فار» التي حرمت العربي من تعزيز تقدمه مرى أخرى عندما ألغى الحكم الهدف الذي سجله بدر طارق في الدقيقة 65.

ونجح حامد الرشيدي في استغلال كرة ساقطة بين الحارس عبدالغفور وأحمد الصالح وحولها إلى الشباك في الدقيقة 76، مسجلاً هدف التعادل. ورمى العربي بثقله في الهجوم في الدقائق الأخيرة، لكن التضامن الذي لعب الدقائق الخمسة الأخيرة بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه ستيفن بادو نجح في المحافظة على النتيجة حتى صافرة النهاية.

