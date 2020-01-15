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تستأنف اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني (دور الستة) لبطولة دوري كرة السلة باقامة 3 مواجهات تجمع كاظمة مع اليرموك في 04:30 مساء، يليها لقاء الكويت مع العربي في 06:30، وأخيراً القادسية مع الجهراء في 08:30، وتقام المواجهات الثلاث على صالة نادي الجهراء. ويتصدر القادسية والكويت ترتيب الفرق برصيد 4 نقاط لكل منهما، يأتي بعدهما كاظمة والجهراء 3 نقاط، ثم العربي واليرموك نقطتين.

ويقام الدور الثاني بنظام الدوري من قسمين ثم تتأهل الفرق الأربع الأولى إلى المربع الذهبي الذي يقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات على أن يتأهل إلى النهائي الفائز في مباراتين. وكانت مباريات الجولة تأجلت حداداً على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وفي المباراة الأولى يرغب كاظمة في تعويض هزيمته أمام القادسية في الجولة الماضية من خلال تحقيق الفوز على اليرموك وهو يبدو أقرب إلى تحقيق هدفه نظرا للفارق الفني الكبير بين الفريقين. ولن يختلف الوضع في المواجهة الثانية التي تميل بها الكفة ناحية الكويت على نظيره العربي. ومن المنتظر أن يحقق الأبيض انتصاراً سهلاً على الأخضر قياساً على مستوى الطرفين في البطولة لغاية الان.

وتبدو مهمة القادسية أصعب قليلاً أمام الجهراء الذي يقدم عروضاً لافتة في الدور الثاني بعد أن احرج الكويت في الجولة الاولى وانهزم بصعوبة. ويريد القادسية الذي يفتقد نجمه صالح يوسف بسبب الاصابة تجنب المفاجآت أمام الجهراء وتحقيق انتصار صريح ليواصل تصدر البطولة.

