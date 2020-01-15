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اقتنص الشقيقان أحمد وحسين تقي دشتي المركز الأول في مسابقة الزوجي ضمن البطولة العربية السابعة لرواد التنس التي أقيمت أخيراً في العاصمة العمانية مسقط وسط مشاركة واسعة من محترفي ورواد اللعبة في الوطن العربي.

وجاء تحقيق الشقيقين ذهبية الزوجي لفئة فوق 35 سنة عن جدارة واستحقاق بعد فوزهما على لاعبي المنتخب البحريني عبداللطيف محمد وخالد جناحي 2 – 0 في المباراة النهائية. وفي فئة فردي الرجال، حقق لاعب نادي القادسية أحمد تقي دشتي المركز الأول بعد مشوار ناجح تخطى من خلاله المصنف الثاني في البطولة الجزائري عبدالجبار غولي في نصف النهائي بنتيجة 2 -1، ثم واصل تألقه في النهائي بعد مباراة ماراثونية ضد نجم المنتخب السعودي والمصنف الأول في البطولة، وحامل اللقب، اللاعب عصام الجزيري، انتهت بفوز دشتي الذي تحامل على إصابته وحسم المباراة بنتيجة 2 -1. وحصل حسين دشتي على المركز الثالث في فئة الفردي دون 35 سنة رغم ابتعاده لفترة طويلة عن المنافسات الخارجية، لكنه فاجأ الجميع وقدم مستوى متميزا وخسر في الدور نصف النهائي من المصنف الأول في البطولة ونجم المنتخب السعودي في كأس ديفيز اللاعب فهد السعد الذي توج بلقب هذه الفئة في البطولة.

وأقيم حفل ختام البطولة برعاية وحضور د. يحيى المنذري رئيس مجلس الدولة العماني، وخالد بن علي رئيس الاتحاد العماني للتنس وعدد كبير من السفراء والمسؤولين في السلطنة وعبدالمجيد العصفور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. جدير بالذكر أن البطولة العربية لرواد التنس في نسختها السابعة شاركت فيها 15 دولة، هي منتخبات مصر، الجزائر، ليبيا، الكويت، الأردن، السعودية، البحرين، الإمارات، اليمن، سورية، العراق، لبنان، فلسطين والسودان، وعمان حيث تنافس أكثر من 150 لاعباً ولاعبة في المسابقات المختلفة.

