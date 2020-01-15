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أحرز المنتخب الكويتي أول من أمس ثلاث ميداليات ضمن منافسات بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى التاسعة للرماية الجارية على ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية بواقع ذهبية وفضية وبرونزية. وتوج الرامي بدر المطيري بالميدالية الذهبية لمسابقة القوس والسهم (70 مترا)، فيما حقق فيصل بركة الميدالية الفضية وعبدالله الحربي البرونزية ليفرض رماة الكويت افضليتهم المطلقة على هذه المسابقة.

واهدى الرامي الاماراتي احمد العميري الميدالية الذهبية الاولى لبلاده في البطولة بعد حلوله اولا في مسابقة المسدس 10 أمتار فيما جاء الباكستاني جولقام جوزيف ثانيا محرزا الميدالية الفضية بينما حل الصربي دمير مكيك ثالثا بالميدالية البرونزية.

واحرز منتخب صربيا الميدالية الذهبية في مسابقة البندقية 10 أمتار بعد فوز الرامي ميلوتين ستيفنوفيك بالمرتبة الاولى فيما جاء مواطنه ميلنكو سيبيك ثانيا بالميدالية الفضية في حين نال الليتواني كاروليس جيروليس الميدالية البرونزية بعد حلوله بالمركز الثالث.

ونال منتخب التشيك الميدالية الذهبية ضمن مسابقة «التراب» بعد فوز الرامي ديفيد كوستليكي بالمركز الاول في حين نال الايطاليان ايمانويل بوتشيليري وسولاري فابيو الميداليتين الفضية والبرونزية تواليا.

وفي منافسات السيدات توجت الايطالية جايا رمازيني بالميدالية الذهبية لمسابقة التراب متفوقة على مواطنتها جوليا جراسيا التي حلت ثانية بالميدالية الفضية فيما ذهبت البرونزية لرامية منتخب كازاخستان انستسيا دفيدوفيا. وفي هذا الصدد قال الرامي بدر المطيري عقب تتويجه بالذهب ان منافسات القوس والسهم كانت قوية في ظل مشاركة رماة مميزين في هذا الاختصاص معربا عن سعادته الكبيرة بتحقيقه وزملائه المراكز الثلاثة الاولى في المسابقة.وثمن المطيري دعم النادي الكويتي للرماية وادارة المنتخب ومسؤولي الحرس الوطني الذي يعمل به والذي تمثل بتوفير كل متطلبات التدريب والاستعداد للبطولة ما اثمر عن تحقيق هذا الفوز الكبير.من جانبه قال الرامي الاماراتي العميري في تصريح مماثل ان منافسات رماية المسدس اتسمت بالندية والقوة بسبب مشاركة ابطال العالم معتبرا فوزه بالبطولة دافعا قويا له لتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولات المقبلة.واشاد العميري بالتنظيم المميز للجنة للمنظمة الكويتية للبطولة وتوفيرهم جميع مستلزمات الرماة للتدريبات واثناء المنافسات معربا عن امله ان يحقق منتخب بلاده المزيد من الميداليات في المسابقات المقبلة.الى ذلك، توزع اليوم ميداليتان ذهبيتان ضمن اليوم السادس، في مسابقة السكيت (لاصابة 50 طبقا) للرجال والسيدات والتي تبدأ تصفياتها في الساعة التاسعة صباحا، في حين تقام الجولتان النهائيتان في الفئتين في الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا والثانية والنصف بعد الظهر على التوالي.كما تنطلق في الساعة التاسعة صباحا، التدريبات الرسمية لمسابقة السبورتينغ (الصيد التشبيهي).

