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وصل أمس الى البلاد وفود 7 منتخبات من أصل 13 منتخبا مشارك في منافسات البطولة الآسيوية الـ19 التي تستضيفها الكويت اعتباراً من غدا الخميس وتستمر حتى 27 يناير الحالي على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، والمنتخبات الواصلة هي اليابان وإيران ونيوزيلندا وقطر والإمارات وكوريا الجنوبية والعراق والصين، وكان في استقبالهم في المطار أعضاء لجنة الاستقبال واللجنة الإعلامية.

وستصل المنتخبات تباعاً اليوم وهي المنتخب الاسترالي الذي وصل على مرحلتين ومنتخبات البحرين والسعودي واستراليا وهونغ كونغ. من جانب آخر يقام اليوم في 05:00 الاجتماع الفني للبطولة في بفندق كروان بلازا الفروانية تحت اشرف اللجنة الفنية للاتحاد الأسيوي للعبة وذلك لاعتماد أهلية اللاعبين من واقع جوازات السفر وكذلك الوان القمصان التى سيشارك بها كل منتخب في البطولة.

وأنهى اتحاد كرة اليد جميع استعداداته لاستضافة البطولة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في مصر العام المقبل.

وقال امين سر الاتحاد مدير البطولة قايد العدواني أول من امس ان اللجنة المنظمة انهت كافة الاستعدادات للظهور بصورة تليق بأسم الكويت.

وذكر العدواني أن حفل افتتاح البطولة سيقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مما يؤكد حرص واهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالرياضة والرياضيين في البلاد. وأوضح ان جميع منافسات البطولة ستقام في الصالة الرئيسية لمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة الذي سيتم افتتاحه بالتزامن مع افتتاح البطولة فيما ستكون تدريبات المنتخبات على صالة اتحاد كرة اليد وصالة نادي الكويت.

ولفت الى ان الصالة التي تستوعب 4000 متفرج واكثر من 2000 موقف للسيارات مجهزة وفقا لأعلى المعايير والمقاييس العالمية. وحول استعدادات “ازرق اليد” لهذه البطولة اشار العدواني الى ان الاتحاد نظم معسكرا خارجيا لبعثة المنتخب في ألمانيا وصربيا اقيمت على هامشه مباريات ودية ذات مستوى عال مع منتخبات مقدونيا وكوسوفو ومقدونيا. وافاد ان المنتخب جاهز تماما فنيا وبدنيا لهذا المحفل القاري الكبير مؤكدا ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق نتائج مميزة تمكنهم من بلوغ المراحل النهائية. واوضح ان البطولة تكتسب اهمية كبرى كونها تعد مؤهلة لنهائيات كأس العالم للعبة 2021 المقرر اقامتها في مصر، لافتاً الى انه التمس من اللاعبين الرغبة الجامحة والجدية في تقديم مستوى يرضي جماهير وعشاق كرة اليد الكويتية داعيا الجماهير لمؤازرة الازرق في هذا المحفل القاري المهم. واعرب العدواني عن شكره لكل من وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري والى مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ونوابه في الهيئة ورئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح لتذليلهم كل الصعاب لاستضافة وانجاح البطولة.

