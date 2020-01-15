الأزمنة و الأمكنة

لا أقصد بهذا العنوان أحاديث الناس التي تدور بينهم في مجالسهم، وتتناول كثيراً من شؤون حياتهم، فهذا أمر يطول ويحتاج إلى زمن طويل حتى يُلَمَّ بما كان يدور منه في تلك المجالس.

ولكنني أقصد بحديث الناس ذلك الحديث الذي يكاد ان يكون نوعاً من القصص التي لا تخضع لميزان الحقيقة، وقد لا يصدقها أحد، وهي ما يطلق عليه اسم الخرافات. وهذا النوع من الحديث كان منتشراً في مجتمعنا القديم، وكان حديث الخرافات يتردد على الألسنة، ويتناقله الناس بينهم.

وفي وقتنا الحاضر، فإن الزمن قد ران على كثير من تلك الأحاديث، ولم يعد أحد يردد تلك الخرافات كما كانت تُردد في ماضي الزمان. ولكن بعض من يحاول الكتابة يسعى إلى جمعها حرصاً عليها، وإن كان التوفيق يخون كثيراً منهم فلا يصلون إلى مرادهم على ما كان يدور في مجالس الأمس من أحاديث.

وصلني - أخيراً - كتاب من هذا النوع، فيه ذكر الخرافات وبعض ما يتعلق بها، وبعض الأحاديث التي كان تداولها سائراً من قبل، ولا عليَّ هنا أن أذكر تفصيلاً عن الكاتب (أوالكاتبة) ولا عن المقدِّم أو ذلك الذي ادَّعى أنه راجع ودقق الكتاب، فهذا أمر يشوبه كثير من الشك، فلا أظن مقدم الكتاب قد قرأه لأنني أثق في حصافته ومقدرته على تمييز الحق من الباطل، ولا المراجع المدقق قد راجعه ودقَّقهُ بما يقتضيه منه إطلاق هذين الوصفين على نفسه. وسوف نرى ذلك عندما نتابع المعلومات الواردة في الكتاب المذكور.

وقبل الخوض في موضوع مقالنا هذا، فإننا لا بد وأن نشير إلى أن أحاديث الخرافات ليست من الأسرار في شيء، فهي منتشرة في المجتمع يرددها كل أفراده، ويعرف كل شيء عنها.

وهناك حكايات خرافية مباشرة، وحكايات من النوع الذي تدخل في أجزاء منها الخرافة، ولكن بعض أجزائها لا ينتمي إلى هذا الصنف.

ولقد كتبنا كثيراً عن الأمور الخرافية التي تكرر ذكرها في مجتمعنا القديم، وفصلنا الكثير منها، وكان من ذلك الذي ذكرناه ما يحتوي على الخرافة المباشرة، وما يحتوي على حكايات فيها بعض الملامح الخرافية.

وهنا عنوانات بعض الموضوعات التي صدرت بخصوص ما ذكرناه آنفاً ضمن مقالات الأزمنة والأمكنة. نذكرها بحسب تاريخ نشرها:

1 - الجليب قديماً في 22/8/2012م.

2 - الطريق إلى الحواج في 12/3/2014م.

3 - الطنطل في 9/11/2016م.

4 - عودة الطنطل في 16/11/2016م.

5 - السعالوه في 12/4/2017م.

الأساطير (1) في 13/2/2019م.

الأساطير (2) في 20/2/2019م.

وكانت لنا موضوعات أخرى فيها بعض الإشارات إلى خرافات مذكورة في ماضي الكويت، وكان من هذه الموضوعات ما كتبناه عن السدرة والأثلة، وعن القنفذ، وغير ذلك.

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وحتى لا نخرج عن موضوعنا، فإننا نعود إلى الكتاب الذي بدأنا بالحديث عنه هنا، وذكرنا أنه يحتوي على بعض الأمور التي تحتاج إلى مراجعة.

وها نحن نبدأ بذلك:

1 - لن أتطرق إلى البدايات التي ابتدأ بها الكتاب وهي التي احتواها الفصل الأول، فهي أمور يصعب أن يتأكد المرء من صحة ما ورد فيها عدا بعض ما يمكن الاستدلال عليه في بعض المراجع العربية، ولا سيما تلك المراجع التي تتحدث عن بعض الخرافات، وتورد أشعاراً كثيرة تتناسب مع ما تورده. ولكن النظرة العامة لكل ما جاء في هذا الفصل لا تمنحنا الاطمئنان إلى كل ما ورد فيه من أقوال. عِلْماً بأن عنوان ما جاء في هذا الفصل هو: الخرافات والمعتقدات في العالم.

2 - وجاء الفصل الثاني، وهو بعنوان الخرافات الكويتية، ولا شك في أن الخرافات التي جرى ذكرها في هذا الفصل لم تكن كلُّها كويتية محضة، بل إن بعضاً منها مما هو معروف في أماكن أخرى وعصور غير العصر الذي أراد الكتاب تسجيل خُرافاته.

ولكننا نتابع هنا ما جاء من ذلك:

أ - الحديث الأول في الكتاب عن (الجليب) وهو بالفصحى (القليب)، وقد كتبنا عنه مقالاً كاملاً في سلسلتنا: الأزمنة والامكنة.

ونص الكتاب على وصف القليب بما يلي:

«وغالباً موقعه في منتصف فناء البيت، وكان فيما مضى يعتبر الخزان الحيوي، وشريان الحياة اليومي الذي يقوم عليه البيت، ويؤخذ من ماء البئر أو الجليب ما يستفاد منه في التنظيف والاستحمام، وغسل الأواني».

وواقع الأمر أن الجليب لا يكون في فناء المنزل القديم، بل هو في غرفة صغيرة تسمى المسبَّح وهي غرفة تستعمل للاستحمام وفيها الجليب الذي يستخرج منه الماء لهذا الغرض، ويستفاد من مائه أيضاً في أغراض أخرى من أغراض المنزل.

وفي البيت القديم أربع حُفر أولها: الجليب، وثانيها: البركة، وهي التي تكون في وسط الفناء، وتقام من أجل حفظ الماء العذب، سواء أكان ذلك من مياه الأمطار أم مما يُشترى من الباعة، والحُفرة الثالثة هي التي يجتمع فيها الماء بعد استعماله في المسبَّح، ثم يتسرب في الأرض فيحل محله ماء آخر من المياه المستعملة.

والحفرة الرابعة هي الحفرة التي تكون تحت الحوض الذي يُسمَّى: بالوعة الزاد. وهي موضع في جانب المنزل به الحفرة التي تُغطيها صخرة عريضة متساوية فيها ثقب تمر منه مياه الأواني عند غسلها بعد الأكل (وهو الزاد)، فينسكِبُ ماء غسلها من الثقب إلى الحفرة التي تُسَرِّب الماء - هي الأخرى - إلى الأرض من حولها، هذا والحفرتان الثالثة والرابعة عادة ما تكونان أصغر من سابقتيهما.

وفي فقرة ثانية من الكتاب إشارة إلى أَنَّ:

1 - الكنكية، وتنطق - عندنا - الكاف الثانية جيماً قاهرية. وقد ورد وصفها على أنها غرفة فوق السطح توضع فيها بعض حاجات المنزل، وهذه لا تسمَّى كنكية، بل هي غرفة بحسب لهجتنا، وأما الكنكية فهي ما يوضع عادة (في هذه الأيام) فوق سطح الحمام على هيئة غرفة منخفضة السقف، يوضع بها جهاز تسخين المياه أو أية حاجات أخرى متعلقة بالحمام وتسمىَّ عند بعض الناس «السَّنْدَرة».

2 - أما الأمر الثاني فهو ما ورد عن العصا الغليظة وقد سماها الكتاب (المشعاب) وليست العصا الغليظة هي المشعاب، لأن المشعاب له وصف خاص فطرفه ينشعب إلى شعبتين سميكتين، ويستعمل عادة في سوق الحمير بأنواعها.

أما العصا الغليظة فلها أنواع أخرى، وصفات متعددة. وقد أراد الكتاب أن يذكر عصا غليظة الشكل، وليس المشعاب.

وفي فصل آخر ضم الكتاب مجموعة من المعتقدات القديمة التي كانت شائعة في الكويت، ومنها ما يتعلق بالظواهر الطبيعية، مثل أم الغيث التي تمثل لعبة تقوم بها الفتيات استدراراً للمطر. وغزالة بزالة، وهي ليست حكاية ولا معتقداً من المعتقدات، بل هي طريقة من طرق البدء باللعب، بحيث يتم تعرُّف الفريق الذي يلعبُ أولاً.

ومن ذلك أيضاً قوس قزح وهو مذكور في الكتاب خارجاً عن موضوعه، لأن قوس قزح الذي نسميه خط الجزوزح ليس إلا علامة من علامات المطر لا هو حكاية ولا خرافة.

وما ورد عن «قمير الدُّودو» مشابه لما سبق فهو لا يعد من القصص أو الروايات، بل هو نوع من تلعيب الأطفال.

وجاء بعد ذلك ما كان يقال عن عد النجوم بما فيه من مخاطر الإصابة بمرض جلدي في الأصابع بسبب ذلك.

وحديث آخر عن خسوف القمر، وادعاء أن حوتاً ابتلعه وهي حكاية مشهورة، حولها أهازيج معروفة، وما يحدث في هذا الشأن مشابه لما يحدث عند كسوف الشمس، وليس في الأَمْرِ خرافة، بل إن ذلك لا يتعدَّى كونه عادة اعتادها أولاد البلاد في ذلك الوقت.

وهنا نذكر أن المؤلف لم يهتم بذكر كسوف الشمس، ولكنه فسر بعض الكلمات على غير معانيها حين شرح القول المشهور:

أظلمت الدنيا وقد تقطلمطلست

وجاءوا عبادُ الله متقطلمطلسين

فقال الأطلس هو اللون المطموس، بينما نرى أن الأطلس لم يذكر في البيت، بل الذي ذكر هو لفظ: تغطلمطلست، والأطلس في اللهجة هو الأزرق الغامق.

ثم جاء في الكتاب ما يتعلق بجسم الإنسان، وفيه ذكر لحالة تساقط الأسْنان عند الصغار، وما يجري في هذه الحالة. ومن الغريب أن المؤلف وضع هامشاً يقول فيه: الأسنان هي الضروس، ومفردها ضرس، وكأنه يسخر من القراء، ويعتبرهم جهلة لا يميزون إلى هذا الحد.

وآخر ما جاء في الكتاب عن خلق الإنسان، وفيه موضوع عن الأظافر وآخر عن العزيزو، وهذا الأخير هو العظم الذي تنتهي به سلسلة الظهر للإنسان والحيوان على حدٍّ سواء، ويقال عن أي مجموعة من الناس يشتد الخلاف بينهم: قاطين بينهم عُزيزو، ومعنى قاطِّين: رامين.

وقد خرجت هذه المسألة من دائرة الخرافات إلى دائرة الأمثال، ولذا فإن ما ذكرناه آنفاً يتردد بين أفراد المجتمع على الصفة التي ذكرناها.

وانتقل المؤلف بعد هذا من رواية الخرافات إلى وصفها وأدخل الدين في ذلك عندما أورد آية من القرآن الكريم تضم دعاء سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام وربط الآية بمعلومات غير سليمة وغير صحيحة مستمدة من كتب محرفة، جاء التأكيد على تحريفها.

ثم انتقل إلى الحديث عن الهدهد، والخرزة، مما لم نسمع عنه من قبل، على رغم ما مر بنا من حكايات وأحاديث، والأغرب أنه يستشهد لموضوع الخرزة بأبيات قالها أمير الشعراء أحمد شوقي، وهي لا علاقة لها بالخرزة، التي يمتلكها الهدهد كما زعم.

نعم هناك حديث قديم عن خرزة في رأس الهدهد يُستفاد منها في أعمال السحر، ولكن الإمساك بها مستحيل.

ورد من أعمال السحر ذكر أم السعف والليف، مع تفسير للعنوان جاء بين قوسين وهو (النخلة) أي أن النخلة هي أم السعف والليف، وهذا صحيح شكلاً، ولكن القصد مختلف، فالناس يقولون: أم السعف والليف، ويقصدون بها المرأة التي تحترف السحر، وتستغلُّ السعف لكي تطير به من مكان إلى آخر. وقد ذكر الليف لعلاقته بالسعف وهذا خرافة لا تُصدق، ولا أصل لها، وقد حاول المؤلف أن يربطها بالمجتمع الزراعي، وأين هذا المجتمع في الكويت القديمة؟ وحكاية الساحرة الطائرة من الحكايات التي كانت منتشرة في الكويت. وكانت على كل لسان، وقد قام الأستاذ الفنان بدر القطامي برسم لوحة فنية تَخَيَّلها لها، يجدها القارئ مع هذا المقال.

وفي فقرة أطلق عليها المؤلف اسم: المسْحَب، ومسحب الكبش، وهذا في واقع الأمر اسم يطلق عندنا على المجرَّة، التي تتكون من مجموعة عظيمة من النجوم في الفضاء الأعلى، والناس تربطها بالكبش الذي افتُدِيَ به نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهذا هو مجرّ الكبش إليهما، والحكاية واردة في القرآن الكريم.

وجاء بعد ذلك حديث عن الطنطل، وهو حديث غير مستقيم، ففيه تداخلات، وإنكار لبعض ما كان يتردد عنه على الألسنة، ومع ذلك فالمؤلف يقول: «عندما كبرت اكتشفت من خلال قراءاتي واطلاعي على الكتب التراثية أن الطنطل من أشهر الشخصيات الخرافية الليلية».

ومن الواضح أن أكثر المعلومات التي وردت بما فيها القصيدة، إنما هي مستمدة من مقالين من مقالاتي عن الطنطل لا غير.

وما ورد بعد ذلك عن السعلو فإنه لا يخرج عن التعليق الذي ذكرته على موضوع الطنطل.

ومثل ذلك في الموضوع رقم (5) وهو عن الخبابة. ومثلها الفصل رقم (6) وهو أم حمار.

أما خروف مسلسل رقم (7) فهو لعبة يلعبها الصبيان وليست حكاية خرافية.

والفصل رقم (8) وهو: دعيدع، ليس حكاية، ولكن الأمر لا يعدو وصفاً لضوء قد يأتي من مادة لها صفة فسفورية ترى في الليل، وقد أضيفت إلى هذه المادة في الكتاب عبارات لا داعي لها، بل هي إضافة غير مستحبة ولا مقبولة.

أما الفصل رقم (9) وهو: أبو درياه، فهو كما عرفنا من آبائنا نوع من الأسماك الضخمة تظهر إلى سطح البحر عند مرور سفينة من السفن في الأماكن العميقة وله فوق الرأس فتحة يخرج منها ماء ينفثه أبو درياه على السفن حتى ليكاد أن يغرقها، وهذا الماء مما يختزنه في جوفه من مياه البحر الذي يعوم فيه وكل ما هو غير هذا لا قيمة له.

ثم جاء حديث آخر عن شنق بن عنق، وهو نموذج يطلق على الإنسان ضخم الجثة، ولكن أصل ذلك وارد في بعض الكتب التي تروي الخرافات.

ويكفي أن نذكر هنا هذه الأسطر التي وردت في كتاب: «بدائع الزهور في وقائع الدهور»، لابن إياس، حول هذه الشخصية الغريبة.

يقول ابن إياس واسم شنق بن عنق في كتابه هو: «عوج بن عنق»:

وكانت أمه من أولاد آدم، شنيعة المنظر، قبيحة الشكل، وكانت ساحرة ماهرة، ولدت (عوجا) وماتت بعد ولادتها له بمائة سنة، فلما كبر كان عظيم الخلقة، طوله ستمائة ذراع، وكان عرضه مثل ذلك، حتى قيل إنه لما جاء الطوفان (في أيام سيدنا نوح عليه السلام)، لم يجاوز ركبتيه، إلى جانب صفات أخرى تدل على الضخامة والقوة.

ومن أجل ذلك يقول العامة عندنا، فلان طويل عريض المنكبين، كأنه شنق بن عنق، وهذا وصف أو مثل وليس حكاية تروى كما أراد أن يفهمنا مؤلف الكتاب الذي نتحدث عنه.

وهذا فصل آخر يتكون من مجموعة من الحكايات الشعبية الكويتية نُطلقُ عليها اسم: الحزاوي (جمع حْزاية).

وهنا حكايتان، أولاهما حكاية الفتاة مع السمكة وهي مشهورة شعبياً، والثانية هي حكاية النملة التي تمشي على الطوفة (الجدار)، وهي حكاية لم نسمع بها إطلاقاً، وليست من حكايات أهل الكويت القدماء.

وفي مجال الكائنات ذكرٌ للؤلؤ، وقد كان البحث عنه من الأمور الجارية في الكويت في أيام الغوص، وهذه حقيقة وليست خيالاً أو خرافة. ولا صلة لها بأية معتقدات شعبية، ولقد أضاف المؤلف إلى ذلك أمراً آخر لا علاقة له به هو القط الأسود الذي قال إن بعض الأفكار الشعبية تدور حوله، من حيث إنه قد يكون متحولاً من عالم الجن إلى عالمنا الذي نعيش فيه.

ومثل القط الأسود في ذلك (البومة)، التي نُسَمِّيها القُبُّسة، ونتشاءم منها، بل ونطلق على كل إنسان مشؤوم لفظ: بومة.

يلي ذلك ذكر العناكب، وَذَكَرَ أنها تسمى في الكويت أم العناكب، وأن الناس تمتنع عن قتلها، وهي لا تعدو أن تكون حشرة تلتصق بالجدران والأسقف، ولذا نرى الناس يسعون إلى تنظيف منازلهم منها. ويسمونها: العنكبوت «أم العناكب».

ويتحدث الكتاب عن «الطويلة» ويقصد بها «الحية» التي توجد في البيوت، ولا ذكر بيننا لهذا الاسم.

وعن بوبشير، ويذكر أن من أسمائه (اليعسوب) وهذا خطأ؛ فاليعسوب هو ملك النحْل.

ويذكر من الطيور (القُبَّرة) فيقول إن من أسمائها المعروفة (الورقاء) وحقيقة الورقاء هي الحمامة.

ويبدو أن المؤلف استمرأ صناعة الخرافة، فإذا لم يجد تبريراً لشيء من الأشياء اخترع له تبريراً من عنده، وهذا واضح فيما عَلَّقَ به على طائر القبَّرة.

ثم جاء حديث السدرة، وقد أفادنا المؤلف بفائدة تدل على عدم ثقته بفهم القراء حين قال: السدرة، جمعها سِدِر، وكأن قراء كتابه من بلاد واق الواق.

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وتتناثر في ثنايا الكتاب أمور كثيرة تلفت النظر، ونشير إلى بعض ما ورد منها، فيما يلي:

- استعمال كلمة طب بضم الطاء بمعنى عمل السحر لشخص ما، وهي تنطق في اللهجة بكسرِ الطاء.

- التحذير من الجلوس على عتب الغرف لأنَّه المكان الذي تُفَضِّلُهُ الشياطين لجلوسها، والواقع أن النهي جاء لأن الجلوس على المداخل يؤدي إلى إعاقة الداخلين إليها لا غير.

- إذا وقع طفل على الأرض تُكْسَرُ بيضة على محل وقوعه، لإزالة أثر الحادث، وهذا لم يرد أصلاً.

- عدَّ عبارة: «الأرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم»، ومثلاً يضرب في حالة سقوط طفل من مكان عال، فيقال: الأرض فيها النبي.

وهذا لم يحدث بل المعروف جيداً هو أن المرأة تحمل ولدها في حضنها، فتقول لها أمُّها: إفرشي له على الأرض لينام، فالأرض هي التي ربَّت محمداً صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن ابنك ليس أفضل من رسول الله الذي لم يكن لديه سرير ينام عليه وهو صغير، فينام على الأرض.

- عد من الأمثال: يا هدهد صلِّ صلاة ربك، وهذا قول من الأقوال الدارجة عند العامة، وليس من الأمثال في شيء.

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وأخيراً فإننا ينبغي أن نتوقف هنا لأن ما تقدم فيه الدليل على كل ما ورد في الكتاب الذي كنا نشير إليه منذ البداية، وما جاء بعد كل ما ذكرناه لا يخرج - فيما يستحق التعليق - عما مضى.

ولكنني قبل ختام حديثي لا بد وأن أذكر شيئاً لفت نظري في كشف المراجع، ذلك أن مما يتعلق بي فيه أربع مقالات من مقالاتي: الأزمنة والأمكنة، وقد كتب المؤلف أمامها: إعداد فلان.. والإعداد - إن لم يكن يعرف - يختلف تماماً عن كتابة مثل هذه المقالات البحثية التي وصل مجموع مجلداتها إلى ما يقرب من خمسة عشر مجلداً كل واحد منها يحتوي على ما يزيد عن خمسمائة صفحة.

ولو كان ما ورد في هذه المقالات مكتوباً بحذافيره من قبل بواسطة أُناس آخرين، ثم قمت أنا أو غيري باختصاره، وتقديمه إلى القراء من جديد لكان هذا هو الإعداد فَافْهَمْ.

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ومما يلاحظ بشكل ما أن هناك من صار يقوم بإصدار كتابات متنوعة، أو يرسل بواسطة وسائل الاتصال الاجتماعي معلومات من عنده وكلها تتعلق بتاريخ الكويت أو بالنظام الاجتماعي العام، أو باللهجة الكويتية وغير ذلك، دون أن يكون أيٌّ من هؤلاء مستنداً على سند متين من المراجع أو من المعلومات الموثوقة والوثائق، ونحن وقد تحدثنا طويلاً عن الكتاب الذي عرضنا ما فيه لنكتفي هنا بعرض ثلاث نقاط مهمة ذات صلة بالموضوع، وهذه هي:

- من جملة ما نسمعه من بعض الناس ويكون فيه تدمير لتاريخ الكويت وتاريخ الأماكن التي تتكون منها البلاد ما طلع به علينا أحدهم فقال:

- أتدرون لماذا سُمِّيَ الشويخ بهذا الاسم؟

ثم يجيب إنه سُمِّي باسم الحارس الذي كان يحرس موضع تجميع الفحم الذي استأجره الإنجليز من الشيخ مبارك الصباح لهذا الغرض، وكان اسم الحارس شويخ فجرى الاسم على الموقع.

وهذا هراء لا طائل وراءه إلا إن كان القائل قاصداً إلى إثارة شيء في نفسه، ويريد إثباته، بينما كل ما لدى حكومة الكويت من وثائق تكذبه.

وأول الأمر أن اسم الشويخ كان يطلق على منطقة واسعة أوسع بكثير من القطعة الصغيرة المستأجرة. ولا يزال اسم الشويخ سارياً على هذه المنطقة الواسعة التي يراها الناس كل يوم في الوقت الذي زالت فيه مخازن الفحم. ثم هل من المعقول أن هذا الموقع الذي تعتمد عليه السفن البخارية المارة بالكويت من حيث حصولها على الوقود اللازم لسيرها يعتمد - فقط - على حارس واحد، إذ لا بد وأن يكون هناك أُمَنَاء للتخزين ومحاسبون وإداريون، فكيف أطلق اسم الحارس دون غيره على المكان.

ثم لنعد إلى الوثائق، فهذه رسالة من الشيخ مبارك الصباح إلى الوكيل السياسي البريطاني في الكويت صدرت يوم العشرين من شهر أغسطس لسنة 1907م، ولها علاقة بأرض مخازن الفحم، وفي بدايتها:

«من جهة الورفة المنظمة للحدود المشروحة في أراضي الشويخ».

فهي إذن أراضي الشويخ قبل إنشاء المخازن التي لم يكن يشرف عليها غير حارس واحد على حد زعم من قال.

وفي وثيقة ثانية هي إقرار بالتأجير في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر لسنة 1907م ومما جاء فيها:

«... قد أجَّرتُ على الدوام للدولة إلهية القيصرية الإنكليزية الأرض المشروحة حدودها أدناه الواقعة جنوب بندر الشويخ».

ألا نرى أن اسم الشويخ كان قائماً، وكان يطلق على أرض واسعة يقع ضمنها ميناء الشويخ (بندر الشويخ).

أليس من حقنا أن نشك في نيات من زعم أن تسمية الشويخ جاءت من اسم ذلك الحارس الذي لا نعرف عنه شيئاً، ثم نتنكَّر لكافة الوثائق التي هي الآن بين أيدينا.

- ولم يسلم قصر السيف من الأكاذيب، فهذا المبنى المعروف بأنه قصر الحكم منذ تم إنشاؤه في سنة 1907م، بأمر صادر من الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت ورئيس قبائلها منذ سنة 1896م حتى سنة 1915م.

وقد أصدر الديوان الأميري في سنة 2001م كتاباً وثائقياً، فيه كل ما يتعلق بإنشاء هذا القصر، ومما يذكر عن ذلك ما ورد عن الموقع الذي أنشئ عليه البناء، ومقر الشيخ مبارك السابق قبل ذلك، وقد نص الكتاب فيما يتعلق بهاتين النقطتين على ما يلي:

- كان الشيخ مبارك يسكن في منزلٍ في مركز المدينة القديمة يُطلُّ على الساحل مباشرة، ... وكان أمام منزل الشيخ مبارك اسطبل للخيل، وبجانب هذا الاسطبل عدد من الغرف التي ربما كانت مخازن للحبوب والتمور والعلف.

- في سنة 1906م قرر الشيخ مبارك بناء قصر له يليق به وبمنصبه بصفته حاكماً للبلاد، فوجد أن أفضل مكان يَصْلُحُ لهذا القصر هو الموضع الذي فيه الاسطبل، فهو واسع وله موقع على ساحل البحر مباشرة.

- وكان الشيخ مبارك يستغل مبنيين أولهما قصره القديم الذي كان مبناه من طابقين، يقع في وسطه ديوان الشيخ الذي يستقبل فيه ضيوفه، وأما سكنه هو وأهله، فكان في مبنى آخر يقع خلف الديوان فوق تل مرتفع، ويتصل المسكن بالديوان بواسطة جسر خشبي لا يوجد غيره وهو جسر له صور محفوظة حتى اليوم وله وصف مكتوب في ذلك الزمان.

- عندما اختمرت فكرة بناء القصر الجديد في ذهن الشيخ مبارك، وجد أنه لا بد وأن يستعين في التنفيذ بمهندس ممارس له دراية بمثل هذه الأمور. وكانت تربطه بالشيخ خزعل بن مرداو صلة صداقة، فطلب منه أن يقترح شخصاً يقوم بهذه المهمة. فاقترح الشيخ خزعل اسم أحد المعماريين من أهل بغداد فطلبه الشيخ مبارك، واحضر له معدات البناء التي كان أكثرها من الطابون المحروق (الآجُرّ) وجاء المعماري وبدأ العمل، ولم يكن للشيخ خزعل دور في هذا الأمر غير اقتراح اسم المعماري وهو الاسطى محمد الكظماوي. وتم البناء بموجب التفصيلات الواردة في الكتاب الذي أشرنا إليه، وظهر إلى الوجود قصر السيف الذي نعتز به إلى يومنا هذا.

وبعد هذا الذي تقدم فإننا نستطيع أن نؤكد أن هناك جسراً خشبياً واحداً في الموضع الرابط بين مسكن الشيخ مبارك وقصر السيف، وليس لأيّ جسر آخر وجود غيره. كما نعلم أن دور الشيخ خزعل بن مرداو في بناء قصر السيف لا يتعدَّى اقتراحه للمعماري الذي ذكرناه، ولم يكن لخزعل دور مادي آخر لأن الشيخ مبارك الصباح ليس في حاجة إلى المال. وقد اتضح أنه أعد المواد بالشراء من جنوبي العراق، وأحضرها على سفن كويتية. وأن بناة القصر كلهم كانوا من الكويتيين المتمرسين بهذا العمل، وقد تم عملهم بإشراف المعماري المذكور.

ومن هنا نعود إلى بداية حديثنا هذا عن الأكاذيب التي لم تترك شيئاً إلا أحاطت به حتى قصر السيف، فقد وجدنا شخصاً يتحدث في إحدى وسائل الاتصال الاجتماعي ويقول:

1 - كان بيت الشيخ مبارك الصباح مرتبطاً بثلاثة جسور منها الجسر الذي يربط المنزل بالقصر. ومنها جسر يربط مقر الشيخ ببيت الشيخ خزعل بن مرداو في الكويت، وأما الجسر الثالث فهو يربط منزل الشيخ ببيت معرفي.

وهذا كله هذر من شخص لا تُهِمُّهُ الكويت، ولكنه يريد أن يجعل لنفسه صفة ينشرها بين الناس، ولكنها صفة كاذبة. فليس هناك غير هذا الجسر الموصوف في الكتاب الذي أصدره الديوان الأميري، والذي ذكره عدد من الزوار الأجانب الذين استقبلهم الشيخ مبارك الصباح، ولهذا الجسر صور لا تزال في أيدينا.

ثم إنه من الناحية المادية فإن بناء الجسرين الآخرين سوف يكون أمراً عسيراً؛ لأن كل واحد مِنْهُمَا سوف يتخطى مساكن كثيرة، إضافة إلى عدم وجود سبب يدعو إلى إنشائهما، ولم ترد لأي واحد منهما صورة، أو ذكر عند المؤرخين، وعند زوّار الكويت القدماء.

ثم أضاف المتحدث إلى ذلك نقطتين، أولاهما أن الشيخ خزعل بن مرداو هو الذي موَّل بناء قصر السيف، وقد تبين لنا أن هذا مجرد هراء لا حقيقة له مطلقاً. ثم أضاف الثانية فقال: إن الأرض التي بني عليها القصر كانت ملكاً لعائلة معرفي وتنازلت عنها للشيخ، وهذا أيضاً من الكذب المكشوف، فقد كانت الأرض ملكاً للشيخ مبارك الصباح وفيها الأسطبل والمخازن، وكل ما يحتاج إليه من مواد أخرى.

وبعد، فنحن نرى الجهات المختصة تحيل إلى المحاكم كل من يستغل أجهزة التواصل الاجتماعي استغلالاً سيئاً، فينال كل مخطئٍ جزاءه بموجب القانون، فلماذا يترك هذا ومثله دون أن يلقى جزاءه بسبب تعديه على تاريخ الكويت وأميرها الشيخ مبارك الصباح واختلاق أكاذيب ضارة نكاد نعرف السبب الذي حداه إلى اختلاقها.

- ومما يضايق - حقاً - أن نرى بعض الأفراد من الحاصلين على الجنسية الكويتية، وهم يخوضون في الشأن الكويتي بعامة، فلهم أقوال في تاريخ البلاد، وعادات المجتمع، وكل ما يتعلق بالفنون الشعبية، بل تعدَّى الأمر إلى اللعب في مواقع مساكن المواطنين القديمة التي هدمت بعد سنة 1952م، فَجَعَلُوا لها أصحاباً غير أصحابها، واتفق أن هؤلاء الذين وضعوا أسماءهم مجدَّداً من المحسوبين على الكُتَّاب الجدد الذين لا يراعون للتاريخ أمانة، ولا للوطن حقاً، بل هم يريدون أن ينسفوا كلَّ تاريخنا وما عشنا حياتنا ونحن نَذْكُرُهُ من أحوال بلادنا وأهلها لكي يضعوا في موضعه أناساً آخرين ومعلومات أخرى ينكرها تاريخ البلاد.

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نرجو أن يكون فيما تقدم الكفاية، مع التأكيد على أننا لا نريد شراً بأحد، ولا نقصد الانتقاد لمجرد الانتقاد، بل إن ما يدفعنا إلى كل ما قدمناه في هذا المقال لا يخرج عن الرغبة في خدمة الوطن، والحرص على سلامته من جميع الوجوه.

