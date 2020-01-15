وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة بالمجلس البلدي مع الرأي الفني القاضي بالغاء تخصيص المواقع غير المحافظ عليها وغير المستعملة بجزيرة فيلكا، فيما أحالت للجهاز التنفيذي لمخاطبة الإدارة القانونية دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق بمحافظة العاصمة.

واكد رئيس اللجنة د. حسن كمال موافقة اللجنة على طلب شركة التموين تعديل حدود الموقع العائد لهم في منطقة الشويخ الأولى، فيما اعادت مقترح إنشاء حديقة عامة لأنشطة رياضية ترفيهية لخدمة اهالي الدعية.

وقال أن اللجنة وافقت على استقطاع جزء لا يقل عن 4000م2 من مدرسة زينب الابتدائية لاستخدامها كحديقة عامة بمضمار للمشي في منطقة الدعية، مؤكدا ان اللجنة اكدت عدم موافقتها على موضوع إزالة ارتداد الشارع والتعويض عنها بعمل مواقف سيارات سطحية تخدم رواد الشارع.

