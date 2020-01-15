وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الإنجازات التي حققها فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال شهر ديسمبر 2019، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشون أسفرت عن تحرير 37 محضر مخالفة وإزالة 35 اعلانا مخالفاً. وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري بأن المفتشين بالفريق قد قاموا برفع 35 إعلانا مخالفا مختلف الأحجام من شوارع وميادين المحافظة، وتوجيه 285 إنذار تعدٍ على أملاك الدولة.

وأشار الهاجري إلى اغلاق محلين اداريا، إزالة 5 تعديات على أملاك الدولة، تحرير 37 مخالفة طبقا للائحة المحلات والاعلانات، وتوجيه 29 تنبيها للسلامة، وضع 75 ملصقا، تحرير 11 أمر صلح فضلا عن استقبال 52 شكوى عبر الخط الساخــن. وفي الختام دعت ادارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط الساخن 139 والذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ وسيتم التعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

